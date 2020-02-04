Эштон Кутчер признался, кто помог ему пережить развод

Новости шоу бизнеса:По словам актера, предложение роли пришло к нему, когда в отношениях с Деми Мур начались проблемы.

Период развода выпал на то время, когда Эштон снимался в сериале "Два с половиной человека".

Недавно Эштон Кутчер стал гостем подкаста WTF with Marc Maron, где он затронул тему съемок в ситкоме.

Я хотел привести в порядок личную жизнь, наладить отношения с Деми. Планировал больше быть дома. Я попросил время подумать над предложением, — сказал Эштон.

В итоге Кутчер согласился на съемки. В сериале он заменил Чарли Шина. А в процессе съемок у актера начался бракоразводный процесс.

На съемках было хорошо. Я фактически прошел развод, пока мы работали над сериалом. Меня спасло то, что коллеги по съемкам стали мне настоящей семьей. Эти люди невероятно поддерживали меня, а мне это было необходимо, — продолжил актер.

Напомним, Эштон Кутчер и Деми Мур начали встречаться в 2003, после того как познакомились на званом ужине. Актрисе тогда было за 40, она на 15 лет старше Эштона. В 2005 они поженились, а в 2013 развелись. Кутчер помогал Деми воспитывать трех дочерей, которые в то время были подростками. Актер говорит, что сейчас они с Деми хороших отношениях, но "не тусуются вместе". При этом Эштон остается на связи с ее дочками — Румер, Скаут и Таллулой.

Мы вместе растили девочек, помогали им пройти через переходный возраст. Я люблю их. И не перестану любить их, уважать и гордиться ими. Очень хочу, чтобы у них все было хорошо, — поделился Кутчер.

В 2015 году Эштон женился на Миле Кунис. Пара воспитывает двоих детей — пятилетнюю дочь Уайатт Изабель и трехлетнего сына Димитрия.