Ведущий Дмитрий Комаров об опасном коронавирусе: "Китай справится" (Видео)

Новости шоу бизнеса:Украинский телеведущий успокоил сограждан относительно распространяемого коронавируса по всему миру.

Известный телеведущий Дмитрий Комаров заверил поклонников своей программы "Мир наизнанку", что возможность заразиться опасным коронавирусом маловероятна.

Путешественник рассказал, что начал получать очень много писем с вопросами о новом вирусе, так как недавно мужчина вернулся из Китая, где проходили съемки новых выпусков программы.

Для этого Дмитрий Комаров записал специальное видео, где заверил многочисленных зрителей не бояться и не паниковать.

"Старт китайского сезона совпал с эпидемией коронавируса. Всю последнюю неделю мой телефон разрывается. "Как вы? Здоровы ли? Еще в Китае или уже вернулись? Снимали ли что-то про коронавирус?". Низкий поклон за вашу заботу, с нами все в порядке. Путешествие по Китаю у нас происходило с лета до нового года. В декабре мы вернулись, до начала эпидемии. И соответственно мы с Александром Дмитриевым здоровы, с нами все в порядке. Так получилось, что запланированный сезон выходит сейчас во время эпидемии, когда Китай на слуху во всем мире", - поблагодарил за поддержку ведущий.

Кроме этого, Дмитрий Комаров не сомневается, что Китай сможет справится с коронавирусом в ближайшее время.