Ведущий Дмитрий Комаров об опасном коронавирусе: "Китай справится" (Видео)

Известный телеведущий Дмитрий Комаров заверил поклонников своей программы "Мир наизнанку", что возможность заразиться опасным коронавирусом маловероятна.
Путешественник рассказал, что начал получать очень много писем с вопросами о новом вирусе, так как недавно мужчина вернулся из Китая, где проходили съемки новых выпусков программы.
Для этого Дмитрий Комаров записал специальное видео, где заверил многочисленных зрителей не бояться и не паниковать.
"Старт китайского сезона совпал с эпидемией коронавируса. Всю последнюю неделю мой телефон разрывается. "Как вы? Здоровы ли? Еще в Китае или уже вернулись? Снимали ли что-то про коронавирус?". Низкий поклон за вашу заботу, с нами все в порядке. Путешествие по Китаю у нас происходило с лета до нового года. В декабре мы вернулись, до начала эпидемии. И соответственно мы с Александром Дмитриевым здоровы, с нами все в порядке. Так получилось, что запланированный сезон выходит сейчас во время эпидемии, когда Китай на слуху во всем мире", - поблагодарил за поддержку ведущий.
Кроме этого, Дмитрий Комаров не сомневается, что Китай сможет справится с коронавирусом в ближайшее время.