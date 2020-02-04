Скачать
Вторник, 04.02.2020
Зеленский: Такого лояльного закона о рынке земли, как у нас, нигде нет
Зеленский: Такого лояльного закона о рынке земли, как у нас, нигде нет
ВОЗ о коронавирусе: В настоящее время речь не идет о пандемии
ВОЗ о коронавирусе: В настоящее время речь не идет о пандемии
В штаб сборной Украины вошел итальянец, выигрывавший чемпионат Англии с Лестером
В штаб сборной Украины вошел итальянец, выигрывавший чемпионат Англии с Лестером
Ставки букмекеров на Евровидение 2020: Украина теряет позиции
Ставки букмекеров на Евровидение 2020: Украина теряет позиции

Ведущий Дмитрий Комаров об опасном коронавирусе: "Китай справится" (Видео)

Ведущий Дмитрий Комаров об опасном коронавирусе: "Китай справится" (Видео)
16:28 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Украинский телеведущий успокоил сограждан относительно распространяемого коронавируса по всему миру.

Известный телеведущий Дмитрий Комаров заверил поклонников своей программы "Мир наизнанку", что возможность заразиться опасным коронавирусом маловероятна.

Путешественник рассказал, что начал получать очень много писем с вопросами о новом вирусе, так как недавно мужчина вернулся из Китая, где проходили съемки новых выпусков программы.

Для этого Дмитрий Комаров записал специальное видео, где заверил многочисленных зрителей не бояться и не паниковать.

"Старт китайского сезона совпал с эпидемией коронавируса. Всю последнюю неделю мой телефон разрывается. "Как вы? Здоровы ли? Еще в Китае или уже вернулись? Снимали ли что-то про коронавирус?". Низкий поклон за вашу заботу, с нами все в порядке. Путешествие по Китаю у нас происходило с лета до нового года. В декабре мы вернулись, до начала эпидемии. И соответственно мы с Александром Дмитриевым здоровы, с нами все в порядке. Так получилось, что запланированный сезон выходит сейчас во время эпидемии, когда Китай на слуху во всем мире", - поблагодарил за поддержку ведущий.

Смертельный китайский коронавирус: как уберечь себя и родных

Кроме этого, Дмитрий Комаров не сомневается, что Китай сможет справится с коронавирусом в ближайшее время.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Коронавирус, Мир наизнанку, Дмитрий Комаров, Украинский телеведущий.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украину идут сильные снегопады и морозы: где ожидать непогоду
02 Защитит от старческого слабоумия: напитки и продукты, укрепляющие здоровье мозга
03 Зеленский: Украину должна накрыть лавина из инвестиций
04 Итоги дня 3 февраля: Эрдоган в Киеве, утечка данных в катастрофе PS752 и обострение в Сирии
05 Ревизия гардероба: убираем вещи, которые добавляют возраст женщинам за 40 (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Глава МИД Чехии: Крым мы не забываем
Глава МИД Чехии: Крым мы не забываем
Соколовская: Проблем с социальными выплатами точно нет
Соколовская: Проблем с социальными выплатами точно нет
Иск Трубы к Зеленскому и ГБР: решение Верховного суда
Иск Трубы к Зеленскому и ГБР: решение Верховного суда
Оскар 2020: фавориты украинских зрителей
Оскар 2020: фавориты украинских зрителей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь