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Болезнь стремительно прогрессирует: Шеннен Доэрти больна раком

Болезнь стремительно прогрессирует: Шеннен Доэрти больна раком
17:59 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:48-летняя американская актриса призналась, что ей не удалось полностью побороть болезнь.

Легендарная актриса Шеннен Доэрти стала гостьей нового выпуска программы "Доброе утро, Америка", который вышел на широкие экраны сегодня, 4 февраля. В откровенном интервью звезда призналась, что в течение последнего года снова борется с онкологией.

Знаменитость, которая всегда откровенно рассказывала поклонникам о своей болезни, решилась и на этот раз публично объявить о состоянии своего здоровья. Доэрти заверила, что слухов в сети не избежать, поэтому для нее важно, чтобы мировое сообщество услышало это признание с ее губ.

Через несколько дней или недель станет известно, что у меня четвертая стадия рака, рак вернулся. Поэтому я здесь. Эту "пилюлю" трудно проглотить по многим причинам. Я словно окаменела. Я очень напугана, – растрогала актриса.

Доэрти заверила, что для нее стало настоящим испытанием уведомить об онкологии своих близких. В течение длительного времени о раке, который вернулся, знало ограниченное количество людей, среди которых муж Курт Исваринк, мать и актер Брайан Остин Грин, который поддерживал ее во время работы на съемочной площадке римейка "Беверли Хиллз, 90210".

Шеннен Доэрти рассказала о том, как болезнь изменила ее жизнь
Шеннен Доэрти рассказала о том, как болезнь изменила ее жизньЧитать полностью

У меня бывают дни, когда я спрашиваю: "Почему я?". А потом я иду и думаю: "Ну хорошо, а если спросить, почему НЕ я? Никто этого не заслуживает, но никто и не говорит: "Кто, кроме меня, этого заслуживает?" Так странно, что мне снова поставили этот диагноз, а кто-то ушел из жизни раньше меня, будучи абсолютно здоровым, – рассказала знаменитость.

Так, Доэрти намекнула на актера Люка Перри, который был ее коллегой на съемочной площадке "Беверли Хиллз, 90210". Его экстренно госпитализировали с инсультом в марте прошлого года, однако врачам так и не удалось спасти актера, который внезапно ушел из жизни в возрасте 52 года. Именно поэтому Шеннен находит в себе силы бороться даже на последней стадии рака молочной железы, чтобы собственным примером доказывать, что ни при каких обстоятельствах нельзя терять надежду и веру в лучшее.

"Ривердейл": первый трейлер и кадры с Шеннен Доэрти (Фото, Видео)

И самое малое, что я могу сделать в память о нем, это прийти на это шоу. Я хочу показать, что даже с четвертой стадией люди могут жить и работать. Наша жизнь не заканчивается с подобным диагнозом. Нам еще есть, чем заняться на этой Земле, – заверила актриса.

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Рак, Болезнь, Онкология, Актриса, Шеннен Доэрти.
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