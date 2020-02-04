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Кейт Миддлтон продемонстрировала изысканный образ во время деловой поездки

Кейт Миддлтон продемонстрировала изысканный образ во время деловой поездки
18:34 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Герцоги Кембриджские отправились в рабочую поездку в Уэльс.

Королевская чета неутомимо выполняет все монаршие обязанности, довольно часто отправляясь с официальными визитами в разные уголки Великобритании. На этот раз Кейт Миддлтон и принцу Уильяму удалось совместно отправиться в Уэльс, где у пары запланировано несколько встреч.

Стартовой локацией герцогов Кембриджских стала одна из самых загруженных спасательных станций, которая входит в состав королевской благотворительной организации Royal National Lifeboat Institution. Впоследствии они отправятся на встречу с родителями и опекунами местный детей.

Для поездки Кейт Миддлтон выбрала уютный и теплый образ, несмотря на порывистый ветер вблизи побережья. Герцогиня надела длинное темно-синее двубортное пальто от британской марки Hobbs и платье яркого красного цвета от Zara.

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Достаточно сдержанный аутфит она дополнила шарфиком в тон платья с белыми вкраплениями от Beulah London и черными замшевыми ботфортами. Среди аксессуаров – красный крокодилий клатч от Mulberry, золотые серьги от Asprey и кольцо с бриллиантом. Волосы Кейт Миддлтон собрала назад. Принц Уильям появился в деловом синем костюме, зеленом джемпере и голубой рубашке.

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Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Стиль, Образ, Герцоги Кембриджские, Герцоги.
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