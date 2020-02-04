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Больше, чем дружба: Зендаю и Джейкоба Элорди "словили" на свидании

Больше, чем дружба: Зендаю и Джейкоба Элорди "словили" на свидании
19:27 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Сегодня, 4 февраля, знаменитых актеров заметили папарацци во время совместного выхода в Нью-Йорке.

Слухи о вероятном романе коллег по съемочной площадке американского драматического сериала "Эйфория" не дают покоя поклонникам во всем мире еще с лета прошлого года. 23-летняя американская актриса Зендея и 22-летний австралийский актер Джейкоб Элорди неоднократно появлялись вместе публично, однако все предположения об их отношениях актеры опровергают.

В недавнем интервью Джейкоб Элорди заверил поклонников, что между ними с Зендеей только теплые дружеские отношения, а девушку он воспринимает скорее как сестру, чем свою избранницу. Однако последняя встреча знаменитостей, похоже, расставила все на свои места. Папарацци удалось заснять актеров во время прогулки по улицам Нью-Йорка.

Для совместного выхода они выбрали удобную будничную одежду. Зендея надела черную атласную рубашку и брюки, накинув длинное пальто песочного цвета. Джейкоб предстал в темном худи с принтом, черных брюках и белых кроссовках. Для того, чтобы уменьшить внимание прохожих к своей персоне, актер прихватил кепку и темные очки.

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Однако на этот раз совсем не одежда привлекла усиленное внимание общественности к знаменитостям. Восторг вызвала атмосфера прогулки. Зендея и Джейкоб приобрели вещи в нескольких магазинах, вместе пообедали и сделали десятки забавных кадров. Судя по всему, дружба длилась недолго.

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Отношения, Актер, Певица, Зендая, Джейкоб Элорди.
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