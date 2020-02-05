Эмили Ратаковски похвасталась идеальными формами в смелых образах

Новости шоу бизнеса:Вместе со своим звездным мужем, кинопродюсером Себастьяном Бир-Макклардом, Эмили Ратажковски отправилась на отдых в теплые страны.

Сексапильная брюнетка любит провоцировать своих поклонников соблазнительными кадрами. Красавица не имеет поводов ни для каких комплексов, радостно демонстрируя свою фигуру в самых откровенных образах и позах. А отдых – хорошая возможность напомнить фолловерам о свей потрясающей внешности.

Несмотря на то, что модель достаточно активно развивает личный профиль в социальных сетях, супружеские фотографии настоящая редкость для ее инстаграма.

Манекенщица предпочитает оставаться одной звездой в кадре. Так, Эмили Ратажковски самостоятельно снимается для кампейнов собственного бельевого бренда Inamorata. Однако эротическое белье – неизменный атрибут не только для рекламных съемок. На отдыхе знаменитость демонстрирует свое подтянутое тело в не менее соблазнительных образах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 3 Фев 2020 в 12:14 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Husband said “look over here” Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 1 Фев 2020 в 11:14 PST

Так, 28-летняя красавица позирует в черных кружевных трусиках и свитшоте голубого цвета, обнажив потрясающие ноги и стройный живот. Локацией для кадра стала роскошная просторная ванная комната.

Для фото на балконе с видом на бассейн Эмили Ратажковски выбрала более сдержанный наряд. Она предстала в ярком пушистом костюме желтого цвета. Наряд состоял из кроп-топа и облегающей мини юбки. Вместо привычных высоких каблуков модель выбрала удобные белые кроссовки. Судя по комментарию звезды, автором этого кадра стал Себастьян: "Муж сказал взглянуть сюда".