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Среда, 05.02.2020
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Мадонна предложила Меган и Гарри свою помощь жильем (Видео)

Мадонна предложила Меган и Гарри свою помощь жильем (Видео)
10:47 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:Вчера, 4 февраля, на личной странице поп-дивы в инстаграме появился короткий ролик, в котором она обратилась к герцогам Сассекским.

После отказа от своих королевских полномочий на Меган Маркл и принца Гарри обрушился шквал критики общественности, зато решение герцогов вызвало восхищение определенных звезд. Так, Мадонна публично предложила супругам помощь, заверив, что они могут воспользоваться ее квартирой в Нью-Йорке.

С тех пор, как Меган Маркл и принц Гарри объявили о своей финансовой независимости, их судьба не дает покоя всему мировому сообществу. Чтобы избежать чрезмерного внимания прессы и назойливых папарацци, пара переехала в Канаду, поселившись в имении в Ванкувере. Однако, как уверяют инсайдеры, герцоги планируют провести лето в Калифорнии. Как оказалось, их место жительства беспокоит даже культовых знаменитостей.

Знаменитость записала видео в гримерке, готовясь к одному из выступлений своего грандиозного тура Madame X. 

 
 
 
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Do Megan and Prince Harry want to sublet my apartment on Central Park West?? .................. #madamextheatre #thelondonpalladium

Публикация от Madonna (@madonna)

В непринужденной атмосфере Мадонна пыталась отговорить Меган Маркл и принца Гарри от переезда в Канаду. Певица убеждена, что в этой стране супруги не найдут надлежащих занятий. Певица призналась, что может арендовать собственную квартиру герцогам в Нью-Йорке, приведя несколько неоспоримых аргументов.

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В ней две комнаты, а с невероятного балкона открывается потрясающий вид на Манхэттен. Букингемский дворец даже рядом не стоял. Не переезжайте в Канаду, там скучно, – убеждена Мадонна.

Звезда не указала, сколько будет стоить королевским супругам такая роскошь. Однако Меган и Гарри не спешат воспользоваться любезностью поп-исполнительницы, ведь никак не отреагировали на такое неоднозначное сообщение эпатажной Мадонны.

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Мадонна, Жилье, Принц Гарри, Знаменитости, Королевская семья, Певица, Меган Маркл.
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