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Платья-пирожные и перья в светлых волосах: Кайли Дженнер с дочкой снялась для глянца

Платья-пирожные и перья в светлых волосах: Кайли Дженнер с дочкой снялась для глянца
14:22 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:22-летняя девушка примерила несколько пышных костюмов, которые напоминали стиль Марии-Антуанетты – королевы Франции, супруги Людовика XVI, которая была казнена на гильотине.

Американская звезда и обладательница бьюти-компании Кайли Дженнер приняла участие в фотосессии для глянца Harper's Bazaar. Вместе с ней на кадрах появилась 2-летняя дочь Сторми.

На некоторых кадрах Harper's Bazaar Кайли все же отошла от замысла фотосессии и о теме фотосессии напоминала только высокая прическа в духе XVIII века, поскольку она примерила черный обольстительный купальник с прорезями.

Кроме стильной фотосъемки Кайли дала откровенное интервью, в котором рассказала о материнстве, отношениях со своим бывшим возлюбленным Трэвисом Скоттом и планах на будущее. Блогерша отметила, что хотя она и порвала отношения с отцом Кайли Дженнер и Трэвис Скотт взяли паузу в отношениях, – СМИ совместной дочери Сторми, впрочем поддерживает с ним теплые дружеские отношения. 

 
 
 
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HI NEW COVER @harpersbazaarus

Публикация от Kylie ✨ (@kyliejenner)

У нас прекрасные отношения. Мы словно лучшие друзья. Трэвис и я все равно любим Сторми и оба хотим для нее лучшего. Мы всегда на связи с Трэвисом. В ситуациях с Сторми я всегда думаю о том, как бы поступили мои родители. Они всегда были моей опорой, и я хотела бы того же для своей дочери, – отметила звездная мамочка. 

 
 
 
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“I’m just trying my best, even though she’s still little, to remind her how blessed we are and that this isn’t normal, the way we live. It’s just our life. People want to take pictures. I think she would feel differently if I was always covering her face like, ’Don’t look!’” —@kyliejenner. Link in bio to read more on how Kylie’s raising Stormi.⁣ ⁣ ⁣⁣ ⁣⁣ Photography: @morellibrothers ⁣⁣ Fashion editor: @joannahillman⁣⁣ Interview: @christinelennonplus2⁣ Hair: @jesushair⁣⁣ Makeup: @makeupbyariel ⁣⁣ Manicure: @chaunlegend⁣ ⁣ Kylie wears @carolinaherrera, @piersatkinson, and @beladorajewelry; On Stormi: @susannelivelydesigns, @bonpoint, and @babybeauandbelle

Публикация от Harper's BAZAAR (@harpersbazaarus)

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Девушка также добавила, что все друзья хотят, чтобы Кайли вдруг забеременела, поскольку роль мамы ей изрядно подходит. Впрочем, бизнесвумен пока этого точно не планирует.

"Все мои друзья хотят, чтобы я еще раз стала мамой, и постоянно на меня давят. Они очень любят Сторми и мечтают, чтобы я родила ей родного брата. Но в мои ближайшие планы это пока не входит", – резюмировала Кайли.

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Знаменитости, Стиль, Образ, Кайли Дженнер, Платья-пирожные.
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