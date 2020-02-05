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Звезда "Друзей" взволновал фанатов загадочным сообщением

Звезда "Друзей" взволновал фанатов загадочным сообщением
14:42 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Это сообщение дало поклонникам сериала надежду на то, что звезды ситкома вскоре воссоединятся для специального проекта спустя 16 лет после выхода последнего эпизода "Друзей".

Мэттью Перри сегодня взбудоражил фанатов, загадочно написав в Twitter: "Грядут большие новости..."

Один из подписчиков Перри прокомментировал: "Пожалуйста, скажите, что это воссоединение "Друзей"!" Другой написал: "Чендлер Бинг??? О, боже мой!"

Недавно ходили новости о возможном воссоединении "Друзей" — мол, всех участников сериала планируют вновь собрать вместе для спецпроекта, в котором также будут задействованы создатели сериала Марта Кауффман и Дэвид Крейн. Но главный контент-менеджер HBO Max Кевин Рейлли говорит, что, хоть идея очень интересная, пока они "не готовы дать проекту зеленый свет". 

Мы еще не на той стадии, когда готовы начать работу. На сегодняшний день, к сожалению, это просто идея, — сказал он во время пресс-тура Ассоциации телевизионных критиков.

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Дэвид Швиммер, исполнивший роль Росса Геллера, вообще не уверен, что воссоединение "Друзей" возможно.

Я просто не думаю, что это возможно, учитывая разные карьерные пути каждого из нас. Я думаю, все это чувствуют: зачем связываться с тем, что совершенно правильным образом закончилось? Я ничего не хочу делать ради денег. Это должно иметь творческий смысл. Но ничто из того, что я слышал до сих пор, представленное нам, не имеет смысла, — говорит Швиммер.

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Знаменитости, Актер, Друзья, Мэттью Перри.
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