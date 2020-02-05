Звезда "Друзей" взволновал фанатов загадочным сообщением

Мэттью Перри сегодня взбудоражил фанатов, загадочно написав в Twitter: "Грядут большие новости..."
Один из подписчиков Перри прокомментировал: "Пожалуйста, скажите, что это воссоединение "Друзей"!" Другой написал: "Чендлер Бинг??? О, боже мой!"
Недавно ходили новости о возможном воссоединении "Друзей" — мол, всех участников сериала планируют вновь собрать вместе для спецпроекта, в котором также будут задействованы создатели сериала Марта Кауффман и Дэвид Крейн. Но главный контент-менеджер HBO Max Кевин Рейлли говорит, что, хоть идея очень интересная, пока они "не готовы дать проекту зеленый свет".
Big news coming...
— matthew perry (@MatthewPerry) February 5, 2020
Please say it’s a Friends Reunion!?!? pic.twitter.com/4uezDbxeyJ
— Momma Rach (@rkirk316) February 5, 2020
Мы еще не на той стадии, когда готовы начать работу. На сегодняшний день, к сожалению, это просто идея, — сказал он во время пресс-тура Ассоциации телевизионных критиков.
Дэвид Швиммер, исполнивший роль Росса Геллера, вообще не уверен, что воссоединение "Друзей" возможно.
Я просто не думаю, что это возможно, учитывая разные карьерные пути каждого из нас. Я думаю, все это чувствуют: зачем связываться с тем, что совершенно правильным образом закончилось? Я ничего не хочу делать ради денег. Это должно иметь творческий смысл. Но ничто из того, что я слышал до сих пор, представленное нам, не имеет смысла, — говорит Швиммер.