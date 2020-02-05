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Актриса Блейк Лавли рассказала, как совмещала материнство и съемки

Актриса Блейк Лавли рассказала, как совмещала материнство и съемки
15:24 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:В недавнем интервью Лавли призналась, что до сих пор не может поверить, что у нее трое детей, и шутливо называет свою жить безумной.

В прошлом месяце состоялась премьера фильма "Ритм-секция" с Блейк Лавли в главной роли. Актриса снималась в нем еще до третьей беременности и воспитывала тогда двух маленьких дочерей — Джеймс и Инес. Во время съемок Лавли придерживалась строгого графика: она вставала очень рано, уделяла время детям, затем тренировалась и отправлялась на работу.

Я вставала в пять утра и первым делом занималась детьми. Мы вместе завтракали, а потом девочки помогали мне тренироваться — они были моими гантелями. Я носила их на руках вместо жилета с утяжелителями, — рассказала актриса.

Место съемок находилось в часе езды от дома Блейк и Райана Рейнольдса. К девяти вечера Лавли возвращалась домой и снова занималась детьми.

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Их очень тяжело уложить спать, правда. Я приезжала со съемок и залезала к ним в манеж, пела им песни, пока они не засыпали. Сама я засыпала там же. Потом обычно приходил Райан и помогал мне перебраться в кровать, — поделилась Блейк.

В октябре 2019 года забот в семье Райана и Блейк прибавилось — у них родилась третья дочь. Актеры пока не раскрывают имя девочки. 

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Знаменитости, Актриса, Материнство, Блейк Лавли, Семейные отношение.
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