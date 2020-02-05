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На 54-м году жизни скончался актер сериала "Улицы разбитых фонарей"

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На 54-м году жизни скончался актер сериала "Улицы разбитых фонарей"
18:17 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:В ночь на 5 февраля скончался российский актер Дмитрий Бульба, который сыграл в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Дорожный патруль", "Ментовские войны".

На 54-м году жизни, в ночь на 5 февраля, скончался российский актер Дмитрий Бульба, который сыграл в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Дорожный патруль", "Ментовские войны". Стоит добавить, что сериал "Улицы разбитых фонарей" запрещен для показа в Украине.

О смерти актера сообщила пресс-служба театра "Мастерская".

"Не стало уникального артиста и последнего российского трагика Дмитрия Бульбы. Бессребреника и пилигрима, живущего в бесконечном поиске, в разладе с собой и окружающим миром, живого, чувственного и бескорыстного. Таким был Дмитрий Бульба. Светлая память", – отмечается в сообщении театра.

Дмитрий Бульба

Что известно о Дмитрии Бульбе?

Дмитрий Бульба родился в 1966 году в Санкт-Петербурге. В 1983 году поступил в ЛГИТМиК. После института работал в ТЮЗе им. Брянцева, снимался в кино. Настоящая слава к нему пришла после премьеры спектакля "Преступление и наказание" Григория Козловского, в котором сыграл Свидригайлова.

После этого он снимался в постановках "Лес", где Бульба сыграл сложную роль Геннадия Несчастливцева. Талант актера оценил Сергей Юрский, назвав его гением.

Дмитрий Бульба умер в 53 года

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Как отмечают работники театра "Мастерская", с 2000-х годов Дмитрий Бульба почти не работал по специальности. Изредка репетировал в каком-то спектакле, снимался в небольших ролях в кино и сериалах, но потом снова пропадал, замыкался в себе, не выходил на связь. Последний раз Бульба снялся в 2017 году в сериале "Шеф. Игра на повышение".

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Смерть, Альманах 2020, Дмитрий Бульба.
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