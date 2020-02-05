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Скандальный стенд-ап комик Луи Си Кей посетит Украину

Скандальный стенд-ап комик Луи Си Кей посетит Украину
18:48 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Телеграф EPA

Новости шоу бизнеса:Американский стендап-комик и режиссер прославился громкими скандалами, связанными с сексуальными домогательствами.

Луи Си Кей впервые выступит в Украине в мае этого года. Несмотря на заоблачный успех на территории киноиндустрии, шоумен прославился не менее громкими скандалами, связанными с сексуальными домогательствами.

Выступление Луи Си Кея запланировано на 15 мая 2020 года во "Дворце Украина". Анонс события появился на сайте одного из украинских концертных агентств. Свой острый черный юмор для украинской публики шоумен представит на английском языке.

Организаторы уверяют, что для аудитории, которая не владеет иностранным языком, выступление будет доступно благодаря платной гарнитуре, на которой будет транслироваться синхронный перевод. Появление Луи Си Кея в Киеве вызвало немалый ажиотаж среди любителей грубых шуток, ведь все билеты, которые были выставлены на сайте уже распроданы (несмотря на то, что их стоимость колеблется от 500 до 1500 гривен).

Луи Си Кей за свое пикантное творчество получил шесть статуэток Emmy. Однако репутация комика сильно пошатнулась после того, как в ноябре 2017 года стендап-комики и актрисы Данная Мин Гудман и Джулия Волов заявили, что их коллега Луи Си Кей мастурбировал в их присутствии. Другие звезды в сфере юмора также сообщили о подобных случаях, которые случились в начале 2000-х годов.

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Сам шоумен согласился с обвинениями в сексуальных домогательствах. Комик также заверил, что раскаивается в своих действиях. Он добавил, что причинил боль своей семье, друзьям и детям, а также повредил коллегам и компаниям, которые сотрудничали с ним.

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Киев, Луи Си Кей, Стенд-ап комик.
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