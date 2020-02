"Фрукт богов": Джимм Керри теперь вместо карикатур на политиков будет рисовать манго (Фото)

Голливудский актер Джим Керри уже не хочет создавать карикатуры на политиков.

Ему сейчас больше нравится рисовать манго.

О своих увлечениях Керри рассказал на пресс-конференции, посвященной выхода проекту "Соник в кино", где он сыграл одну из ролей.

Ранее рисунки актера появлялись на его странице в социальной сети Twitter. Он изображал карикатуры на известных политиков. Теперь ему больше по душе фрукты.

Happy New Year to everyone! This year, let’s fill our hearts up with gratitude: treat every month in 2020 is if its May and the trees are full of mangoes! Yyyyyyummy! pic.twitter.com/mL81ch9bJN

— Jim Carrey (@JimCarrey) January 1, 2020