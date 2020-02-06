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Джеймс Ганн назвал Джона Сину "одним из лучших актеров"

Джеймс Ганн назвал Джона Сину "одним из лучших актеров"
09:12 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:По мнению Ганна, зрителям еще не раз придется восхититься актерским мастерством Сины.

Джон Сина сделал впечатляющую карьеру, превратившись из рестлера в востребованного актера, а в числе его последних работ значатся "Бамблби", "Форсаж 9" и "Отряд самоубийц". Последнюю ленту возглавляет режиссер "Стражей Галактики" Джеймс Ганн, который пока не спешит раскрывать все карты будущего блокбастера DC; и тем не менее недавно он зашел настолько далеко, что назвал Сину лучшим импровизатором, с каким ему только доводилось работать.

Пока съемки "Отряда самоубийц" идут полным ходом, Ганн подогревает интерес фанатов, размещая публикации в социальных сетях. Там-то режиссер и заявил, что "Джон — один из самых талантливых актеров, и он способен на невероятно глубокую драматическую игру". 

Кроме того, он просто отличный чувак, — добавил Джеймс.

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"Отряд самоубийц" во многом остается загадкой, поскольку Ганн и Warner Bros. держат в секрете сюжет грядущего сиквела. И хоть примерный актерский состав уже известен, пока неясно, кто будет играть большинство ролей. Так что слухи о том, какие злодеи могут появиться в ходе фильма, множатся с каждым днем.

Кстати, самая популярная фанатская теория заключается в том, что Сина может играть Миротворца. И актера не постеснялся спросить об этом ведущий телешоу Джимми Киммел. Правда, Джон ничего не стал подтверждать или опровергать. Но, учитывая, насколько его внешность подходит под каноничный образ Миротворца, было бы здорово увидеть его в высокотехнологичной броне и экипировке, которыми может похвастаться персонаж.

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Актеры, Знаменитости, Джеймс Ганн, Джон Син.
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