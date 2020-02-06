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Четверг, 06.02.2020
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Украинский фотограф сняла для глянца 71-летнюю маму Илона Маска (Фото)

Украинский фотограф сняла для глянца 71-летнюю маму Илона Маска (Фото)
21:22 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Мама миллиардера, всемирно известного изобретателя Илона Маска стала лицом Google ATAP.

Для проекта Мэй Маск снялась в стильной фотосессии, автором которой выступила украинский фотограф Саша Самсонова.

Результатом съемки украинка поделилась в своем Instagram. Несколько снимков опубликовала и 71-летняя модель. На снимках Мэй демонстрирует образы Levi’s и Saint Lauren.

Пользователи сети пришли в восторг от снимков, они восхищаются красотой и профессионализмом Мэй Маск. "Так я хочу выглядеть в будущем", "Нереально круто", "Это очень красиво", - пишут комментаторы.

 
 
 
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impeccable @mayemusk for @googleatap with my favorite all female team @lilly_keys @machinedarine @alejerself @moredaria @gabiilioiu @retouch_by_yul_zh @ashleyroseramirez

Публикация от Sasha Samsonova (@sashasamsonova)

Ким Кардашян открыла собственный бутик Skims в Нью-Йорке (Фото)

Саша Самсонова родилась в Украине, но уже несколько лет живет в Лос-Анджелесе. Украинка уже успела поработать с семейством Кардашьян-Дженнер, Дитой фон Тиз, Софией Ричи, Джессикой Альбой и многими другими знаменитостями. Девушка является не только талантливым фотографом, но и режиссером клипов.

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Все по теме:

Фотосессия, Илон Маск, Саша Самсонова, Мэй Маск, Google ATAP.
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