Украинский фотограф сняла для глянца 71-летнюю маму Илона Маска (Фото)

Новости шоу бизнеса:Мама миллиардера, всемирно известного изобретателя Илона Маска стала лицом Google ATAP.

Для проекта Мэй Маск снялась в стильной фотосессии, автором которой выступила украинский фотограф Саша Самсонова.

Результатом съемки украинка поделилась в своем Instagram. Несколько снимков опубликовала и 71-летняя модель. На снимках Мэй демонстрирует образы Levi’s и Saint Lauren.

Пользователи сети пришли в восторг от снимков, они восхищаются красотой и профессионализмом Мэй Маск. "Так я хочу выглядеть в будущем", "Нереально круто", "Это очень красиво", - пишут комментаторы.

Саша Самсонова родилась в Украине, но уже несколько лет живет в Лос-Анджелесе. Украинка уже успела поработать с семейством Кардашьян-Дженнер, Дитой фон Тиз, Софией Ричи, Джессикой Альбой и многими другими знаменитостями. Девушка является не только талантливым фотографом, но и режиссером клипов.