Скачать
Пятница, 07.02.2020
Итоги дня 6 февраля: земельная реформа, е-страна и новые правила безвиза
Итоги дня 6 февраля: земельная реформа, е-страна и новые правила безвиза
Мороз, снег и гололед: в Украине продолжает бушевать циклон
Мороз, снег и гололед: в Украине продолжает бушевать циклон
Звездный одноклубник Михайлюка покинул Детройт
Звездный одноклубник Михайлюка покинул Детройт
7 февраля - приметы и обряды в Григорьев день
7 февраля - приметы и обряды в Григорьев день

Лайза Миннелли отказалась смотреть фильм о своей матери

Лайза Миннелли отказалась смотреть фильм о своей матери
08:47 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Хоть эта история и основана на событиях из жизни матери Лайзы — Джуди Гарланд, актриса заявила, что ей не интересно ее смотреть.

В этом году честь украшать обложку особенного ежегодного издания Variety, посвященного премии "Оскар", выпала легендарной Лайзе Минелли. Но любой, кто ждал, что из-за этого знаменитая актриса поделится мнением об игре Рене Зеллвегер в фильме "Джуди", будет разочарован. 

По мнению критиков, шансы Рене получить статуэтку за лучшую женскую роль невероятно высоки, особенно если учесть, что она уже завоевала аналогичную награду в премиях "Золотой глобус", SAG Awards, BAFTA Awards и Critic's Choice Awards. Но как бы ни была прекрасна ее игра, Минелли относится к ней скептически.

По сути, единственный комментарий, который она дала о Зеллвегер в роли Гарланд, сводился к надежде на то, что актриса "хорошо провела время на съемках".

Правда, вполне возможно, что тут не идет речь о личной неприязни. Еще в июне 2018 года Лайза выступила с речью, в которой заявила, что не поддерживает вымышленный фильм, основанный на событиях из жизни ее матери.

Звезда Тора снимется в новом проекте Netflix

Также Минелли отметила, что абсолютно не причастна к тому образу Джуди, каким его воплотила Зеллвегер. Актриса призналась, что никогда не встречалась с Рене, чтобы обсудить подробности истории своей матери, а также добавила, "что никоим образом не одобряет грядущий фильм о Гарланд".

Драма "Джуди" основана на пьесе Питера Квилетра "Конец радуги" и сосредотачивается на Гарланд в более позднем возрасте, когда она пыталась побороть токсикоманию и вновь обратить на себя внимание публики. Фильм также номинирован на "Оскар" в категории "Лучший макияж и прическа".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильмы, Кино, Знаменитости, Актриса, Лайза Миннелли.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Ходят за продуктами и выносят мусор": охранники герцогов Сассекских пожаловались на условия своей работы
02 Итоги дня 6 февраля: земельная реформа, е-страна и новые правила безвиза
03 184 из 4000: Рада в пятницу продолжит рассматривать "земельные" поправки
04 Охрана Разумкова изменила правила посещения его кабинета (Видео)
05 "Мед - лучший друг желудка": народные рецепты для хорошего пищеварения
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине из-за непогоды 200 населенных пунктов - без света
В Украине более 200 населенных пунктов - без света
Коронавирус: умерли 630 человек, около 30 тысяч заразились
Коронавирус: умерли 630 человек, около 30 тысяч заразились
Трамп об импичменте: Мы прошли через ад
Трамп об импичменте: Мы прошли через ад
Полнолуние 9 февраля 2020: что нельзя делать в этот день
Полнолуние 9 февраля 2020: что нельзя делать в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь