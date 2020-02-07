Лайза Миннелли отказалась смотреть фильм о своей матери

Новости шоу бизнеса:Хоть эта история и основана на событиях из жизни матери Лайзы — Джуди Гарланд, актриса заявила, что ей не интересно ее смотреть.

В этом году честь украшать обложку особенного ежегодного издания Variety, посвященного премии "Оскар", выпала легендарной Лайзе Минелли. Но любой, кто ждал, что из-за этого знаменитая актриса поделится мнением об игре Рене Зеллвегер в фильме "Джуди", будет разочарован.

По мнению критиков, шансы Рене получить статуэтку за лучшую женскую роль невероятно высоки, особенно если учесть, что она уже завоевала аналогичную награду в премиях "Золотой глобус", SAG Awards, BAFTA Awards и Critic's Choice Awards. Но как бы ни была прекрасна ее игра, Минелли относится к ней скептически.

По сути, единственный комментарий, который она дала о Зеллвегер в роли Гарланд, сводился к надежде на то, что актриса "хорошо провела время на съемках".

Правда, вполне возможно, что тут не идет речь о личной неприязни. Еще в июне 2018 года Лайза выступила с речью, в которой заявила, что не поддерживает вымышленный фильм, основанный на событиях из жизни ее матери.

Также Минелли отметила, что абсолютно не причастна к тому образу Джуди, каким его воплотила Зеллвегер. Актриса призналась, что никогда не встречалась с Рене, чтобы обсудить подробности истории своей матери, а также добавила, "что никоим образом не одобряет грядущий фильм о Гарланд".

Драма "Джуди" основана на пьесе Питера Квилетра "Конец радуги" и сосредотачивается на Гарланд в более позднем возрасте, когда она пыталась побороть токсикоманию и вновь обратить на себя внимание публики. Фильм также номинирован на "Оскар" в категории "Лучший макияж и прическа".