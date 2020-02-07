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Злата Огневич похвасталась стройной фигурой на Бали (Фото, Видео)

Злата Огневич похвасталась стройной фигурой на Бали (Фото, Видео)
09:26 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

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Известная украинская исполнительница Злата Огневич проводит отпуск в экзотической стране. Уже длительное время артистка отдыхает на Бали.

Злата Огневич часто отдыхает в жарком Таиланде, однако нынешний зимний отпуск решила провести на Бали.

На днях Злата выложила в сеть ролик, в котором рассказывает о духах, живущих на Бали. Певица показала свою природную красоту и похвасталась хорошим загаром. 

 
 
 
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Курс детокса успешно пройден! #БАЛИ #Индонезия #gilitrawangan #travel #sunset #lombok

Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

Остров тысячи духов и место, куда съезжаются тысячи людей со всех уголков мира! Повсюду здесь можно увидеть Храмы и подношения для Духов, ритуальные танцы и служения, встретить восход солнца на вулкане и любоваться водопадами, – пишет о Бали артистка. 

 
 
 
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Сьогодні в нас на острові Ґілі була шалена злива... Стихія вибухнула з неба, я купалася під дощем і була щаслива, наче дитина! В дорослому житті, повному відповідальності і боротьби- часто забуваєш: як це- радіти і пропускати крізь себе кожну мить, посміхатися від того, що ти існуєш, ось тут, під цими зірками Щоб зберегти справжні відчуття- треба бути з тими, кого любиш і плекати Щастя в собі. Я точно знаю, що Всесвіт народжується всередині і все починається з Тебе #ZlataOgnevich #бали #gilitrawangan #sundown #travel

Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

Также Огневич добавила, что балийцы думают и действуют, ориентируясь на горы – убежище богов. 

 
 
 
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БАЛИ Остров тысячи духов и место, куда съезжаются тысячи людей со всех уголков мира! Повсюду можно увидеть Храмы и подношения для Духов, ритуальные танцы и служения, встретить рассвет на вулкане и любоваться водопадами... Балийцы думают и действуют, ориентируясь на горы — пристанище богов Они не начинают работу, не посоветовавшись со жрецом, чтобы узнать, благоприятен ли этот день и этот час, и как в этот момент соотносятся силы богов и демонов в космическом колесе времени. Ещё, Вы можете искупаться сразу в двух океанах: Индийском и Тихом, а также, Балийском море- они омывают этот остров))) Место, которое точно стоит посетить и ощутить всем сердцем! #ZlataOgnevich #travel #bali #бали #путешествия #убуд

Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

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Они не начинают работу, не посоветовавшись со жрецом, чтобы узнать, благоприятен ли этот день и это время, и как в этот момент соотносятся силы богов и демонов в космическом колесе времени, – рассказывает Злата.

Звезда добавила, что на Бали можно искупаться сразу в двух океанах: Индийском и Тихом, а также в Балийском море, которые омывают этот остров. По мнению певицы, Бали – это место, которое точно стоит посетить и прочувствовать всем сердцем.

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Отдых, Отпуск, Образ, Бали, Певица, Злата Огневич.
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