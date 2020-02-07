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Марго Робби рассказала, почему радовалась, что не получила премию BAFTA 2020

Марго Робби рассказала, почему радовалась, что не получила премию BAFTA 2020
10:25 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Недавно Марго призналась, что настолько серьезно отнеслась к просьбе Питта, что напрочь забыла подготовить речь себе на случай победы.

На недавней церемонии вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) Марго Робби пришлось выручать своего коллегу Брэда Питта, который получил награду, но не смог приехать в Лондон. Статуэтку Питта взяла Робби, она же произнесла за него речь, которую накануне подготовил Брэд.

Ночью накануне премии Брэд сказал: "Можешь сказать за меня речь? Я не смогу приехать". Я так запаниковала, что забыла, что мне тоже нужна речь. Я была в двух номинациях. И только в машине по дороге на премию я осознала, что мне будет нечего сказать. Я молилась, чтобы меня не выбрали, — со смехом рассказала журналистам Марго.

Робби была в номинации "Лучшая актриса второго плана" за фильмы "Скандал" и "Однажды... в Голливуде". Но ее обошла Лора Дерн с фильмом "Брачная история".

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Речь Брэда Питта, которую произнесла Марго, запомнилась зрителям, потому что изобиловала шутками. Актер пошутил на тему выхода Британии из Евросоюза и затронул историю Меган Маркл и Гарри, которые ушли от королевских привилегий.

Привет, Британия. Слышал, что теперь ты одинока — добро пожаловать в клуб. Удачи с соглашением о разводе, — пошутил Брэд, делая отсылку к своему разводу с Анджелиной Джоли. Еще он отметил, что назовет свою награду "Гарри", потому что, также как и принц Гарри, она отправится из Британии в США.

Это все его слова, не мои, — уточнила Марго Робби.

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Знаменитости, Премии, Марго Робби, BAFTA 2020.
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