Скачать
Пятница, 07.02.2020
Рынок земли: Рада перенесла рассмотрение законопроекта
Рынок земли: Рада перенесла рассмотрение законопроекта
Кабмин установил лимиты на премии топ-менеджеров госкомпаний
Кабмин установил лимиты на премии топ-менеджеров госкомпаний
Когда состоится прощание с Коби Брайантом
Когда состоится прощание с Коби Брайантом
Xiaomi Mi 9 установил абсолютный рекорд по мощности
Xiaomi Mi 9 установил абсолютный рекорд по мощности

Кейт Бекинсейл в очередной раз поражает своим элегантным и изысканным вкусом

Кейт Бекинсейл в очередной раз поражает своим элегантным и изысканным вкусом
14:55 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Ее красоте могут позавидовать многие представительницы прекрасного пола. Кейт знает, как выглядеть эффектно и нестандартно.

Знаменитость делится с поклонниками образами с вечеринок и церемоний и доказывает, что возраст не имеет никакого значения, ведь женщина прекрасна когда.

В свои 46 лет Кейт Бекинсейл выглядит красивой и привлекательной. Каждый раз, выходя в свет, женщина создает вокруг своей личности активные обсуждения. 

На своей инстаграм-странице актриса распространила фото со светского мероприятия, которое проводил в Голливуде бренд Lancome. На это событие знаменитость пришла в белом платье от Solace London. Стоимость такого наряда составляет 885 долларов. Украшали платье пышная оборка на подоле и буфы на груди. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Women in Hollywood thank you for having us, @vanityfair and @lancomeofficial

Публикация от Kate Beckinsale (@katebeckinsale)

Кортни Кардашян поразила поклонников своим эффектным образом (Фото)

Бекинсейл соединила такое платье с открытыми босоножками белого цвета на высоком каблуке. Ее руки украшали перстни с бриллиантами, а в ушах были изысканные серьги.

На волосах звезда сделала легкие локоны, а в макияже сделала акцент на глазах. Изюминкой образа стали маникюр и педикюр шоколадного цвета.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Стиль, Актриса, Образ, Наряды, Кейт Бекинсейл.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Ходят за продуктами и выносят мусор": охранники герцогов Сассекских пожаловались на условия своей работы
02 Итоги дня 6 февраля: земельная реформа, е-страна и новые правила безвиза
03 "Зеленский был на допросе": Зверобой поделилась деталями дела против нее
04 Кабмин: Цена на газ для украинцев снизилась на 25%
05 Кортни Кардашян поразила поклонников своим эффектным образом (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
НАБУ: Уровень коррупции в Украине продолжает быть высоким
Уровень коррупции в Украине продолжает быть высоким
В Украине повысят минимальный размер пособия по безработице
В Украине повысят минимальный размер пособия по безработице
Кабмин провел аудит всех шахт: убыточные закроют, горняков трудоустроят
Кабмин провел аудит шахт: убыточные закроют
Нацотбор на Евровидение 2020: когда и где смотреть первый полуфинал
Нацотбор на Евровидение 2020: когда и где смотреть первый полуфинал
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь