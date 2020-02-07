"Он правда был очень болен": Хейли Бибер встала на защиту любимого от хейтеров

Новости шоу бизнеса:Вторая половинка Джастина Бибера, его супруга Хейли, решила броситься на защиту своего любимого.

23-летняя модель Хейли Бибер дала интервью, где ответила всем хейтерам мужа, и расставила все точки в том, что певец наркозависим. Девушка устала, что ее мужа обвиняют в употреблении запрещенных веществ, объясняя этим его плохой вид.

Хейли рассказала, что Джастин выглядел так плохо, потому что был очень болен. У певца обнаружили болезнь Лайма, но до этого врачи долго не понимали, что с артистом и не могли поставить диагноз. "Было непонятно, как ему помочь" - говорит Хейли.

Также, модель призналась, что такое состояние супруга очень "напрягало" их брак, и они не очень понимали, как быть дальше. Хейли не решалась на такие признания, но после того, как Джастин сам рассказал о своем заболевании, девушка раскрыла правду.

Как оказалось, причиной переноса свадьбы была как раз болезнь певца. Расписаны они то были, но вот на свадьбу они не решались, так как оба находились в стрессовом состоянии. Только по завершению лечения, пара все же отгуляла свадьбу.