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"Он правда был очень болен": Хейли Бибер встала на защиту любимого от хейтеров

"Он правда был очень болен": Хейли Бибер встала на защиту любимого от хейтеров
17:08 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Вторая половинка Джастина Бибера, его супруга Хейли, решила броситься на защиту своего любимого.

23-летняя модель Хейли Бибер дала интервью, где ответила всем хейтерам мужа, и расставила все точки в том, что певец наркозависим. Девушка устала, что ее мужа обвиняют в употреблении запрещенных веществ, объясняя этим его плохой вид.

Хейли рассказала, что Джастин выглядел так плохо, потому что был очень болен. У певца обнаружили болезнь Лайма, но до этого врачи долго не понимали, что с артистом и не могли поставить диагноз. "Было непонятно, как ему помочь" - говорит Хейли.

Также, модель призналась, что такое состояние супруга очень "напрягало" их брак, и они не очень понимали, как быть дальше. Хейли не решалась на такие признания, но после того, как Джастин сам рассказал о своем заболевании, девушка раскрыла правду.

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Как оказалось, причиной переноса свадьбы была как раз болезнь певца. Расписаны они то были, но вот на свадьбу они не решались, так как оба находились в стрессовом состоянии. Только по завершению лечения, пара все же отгуляла свадьбу.

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Болезнь, Джастин Бибер, Певец, Хейли Бибер.
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