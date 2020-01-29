Джастин Бибер презентовал сингл "Get Me" и анонсировал новый альбом (Видео)

Новости культуры:Релиз альбома Changes состоится 14 февраля этого года.

Джастин Бибер решил вернуться к музыкальной карьере после перерыва и выпустил еще одну песню - Get Me, записанную вместе с Kehlani, а также анонсировал новую пластинку.

Ранее Бибер презентовал лирик-видео на сингл Yummy.

Обе композиции войдут в пятый альбом певца Changes, релиз которого состоится 14 февраля. Пластинка уже доступна для предзаказа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Justin Bieber (@justinbieber) 27 Янв 2020 в 9:03 PST

В треклист вошли 17 композиций. Певец в своем Instagram опубликовал обложку альбома. Напомним, предыдущий альбом Джастина Бибера Purpose вышел в 2015 году.

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