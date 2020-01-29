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Джастин Бибер презентовал сингл "Get Me" и анонсировал новый альбом (Видео)

Джастин Бибер презентовал сингл "Get Me" и анонсировал новый альбом (Видео)
14:46 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Релиз альбома Changes состоится 14 февраля этого года.

Джастин Бибер решил вернуться к музыкальной карьере после перерыва и выпустил еще одну песню - Get Me, записанную вместе с Kehlani, а также анонсировал новую пластинку.

Ранее Бибер презентовал лирик-видео на сингл Yummy.

Обе композиции войдут в пятый альбом певца Changes, релиз которого состоится 14 февраля. Пластинка уже доступна для предзаказа.

 
 
 
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Публикация от Justin Bieber (@justinbieber)

В треклист вошли 17 композиций. Певец в своем Instagram опубликовал обложку альбома. Напомним, предыдущий альбом Джастина Бибера Purpose вышел в 2015 году.

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Как указывалось ранее, накануне престижной премии Билли Айлиш поделилась новой видеоработой на песню everything i wanted, в которой появилась со своим братом. Мрачный клип рассказывает о настоящей дружбе и верности. Эпатажная Билли Айлиш смогла завоевать 18-летней Билли Айлиш удалось обойти знаменитых коллег и установить личный рекорд на Грэмми звание "Лучший новый артист" на Грэмми-2020, а ее легендарный трек Bad Guy получил статуэтки "Запись года" и "Песня года". 

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Все по теме:

Музыка, Альбом, Сингл, Клип, Джастин Бибер, Новый альбом, Новый сингл, Песни, Get Me, Kehlani.
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