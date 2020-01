Билли Айлиш посвятила свой самый депрессивный трек брату: подробности (Видео)

Новости культуры:18-летняя обладательница главных наград церемонии Грэмми-2020 неутомимо работает над новыми хитами.

Накануне престижной премии Билли Айлиш поделилась новой видеоработой на песню everything i wanted, в которой появилась со своим братом. Мрачный клип рассказывает о настоящей дружбе и верности.

Эпатажная Билли Айлиш смогла завоевать 18-летней Билли Айлиш удалось обойти знаменитых коллег и установить личный рекорд на Грэмми звание "Лучший новый артист" на Грэмми-2020, а ее легендарный трек Bad Guy получил статуэтки "Запись года" и "Песня года". Со своей второй студийной работой When We All Fall Asleep, Where Do We Go? она победила в номинации "Альбом года". Однако певица не собирается останавливаться на достигнутом и с новым синглом everything i wanted в очередной раз покорила сердца поклонников.

Клип появился на официальном ютуб-канале за несколько дней до триумфа исполнительницы на музыкальной церемонии и стал ее премьерной видеоработой, с которой она вошла в новое успешное десятилетие. Билли Айлиш снялась в нем вместе с братом. Видео начинается с трогательных слов, посвященных Финнеасу, который является продюсером звезды и активно способствует развитию ее творчества.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от BILLIE EILISH (@billieeilish) 23 Янв 2020 в 12:03 PST

"Финнеас – мой брат и лучший друг. Независимо от обстоятельств, мы всегда есть и будем поддерживать друг друга", – написала певица в начале клипа.

Несмотря на довольно мрачную атмосферу видео, Билли Айлиш спела о верности. Песня everything i wanted рассказывает ночном кошмаре знаменитости: ей приснилось, что она покончила жизнь самоубийством, однако единственный человек, который не остался равнодушным – ее брат Финнеас.

Согласно сюжету, вместе они ездят по ночному городу, а затем их авто идет на дно реки. Режиссером клипа выступила сама Билли Айлиш, которая спродюсировала предыдущую работу на трек xanny.

"Мой брат и я написали эту песню друг о друге, и я хотела создать картинку, которая подчеркивает, что, несмотря ни на что, мы всегда будем вместе", – прокомментировала певица.