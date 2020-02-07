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Пятница, 07.02.2020
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Свадьба Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса: когда состоится?
Когда состоится звездная свадьба Дженнифер Лопес: детали

Свадьба Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса: когда состоится?

Свадьба Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса: когда состоится?
18:59 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Инсайдеры заверили, что роскошной свадьбы стоит ждать уже летом этого года.

В марте прошлого года 40-летний Алекс Родригес сделал предложение своей 50-летней любимой Дженнифер Лопес. За романтическим предложением наблюдал весь мир, ведь мужчина подарил кольцо на побережье Атлантического океана во время семейного отдыха на Багамских островах. Несмотря на то, что роман пары длится около трех лет, они не спешили идти под венец.

Как заверили инсайдеры издания Us Weekly, голливудская свадьба стоит ожидать уже летом 2020 года. Хоть пара не находится в официальном браке, однако это не мешает им совместно воспитывать детей и наслаждаться друг другом.

"Дженнифер и Алекс планируют пожениться летом и уже с нетерпением ждут этого дня. Они уже все делают вместе, по сути живут как муж и жена, но их привлекает возможность оформить отношения официально", – сообщает журнал.

Хоть будущей свадьбе пророчат судьбу одного из главных событий года в мировом шоу-бизнесе, влюбленные не планируют грандиозного празднования: "Церемония точно будет красивой и изысканной, но не масштабным. Джей и Алекс хотят просто веселого праздника для своей семьи и близких друзей. Кстати, их детям будут отведены важные роли в этом дне".

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Ранее во время одного из интервью Алекс Родригес анонсировал, что роскошную церемонию они планируют провести в Лос-Анджелесе. Свадьбе предшествует длительный перелет. Кроме того, сама Дженнифер Лопес заверила, что готова к венчанию и оформление брака в церкви перед Богом.

 
 
 
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2019... it’s the last day of a decade... wow... when I think back to 2010... and think of all the things that happened between now and then I smile softly and contently on the inside... because even though some of the tougher moments popped into my head first, I realize I survived them all and they led me into the best time of my life so far. I honestly wouldn’t change a thing...I feel stronger and more at peace with who I am now than I ever have... I hope that you all can look back in the same way and enjoy every moment of your journey. Savor it, enjoy it!!!! It’s the 20’s. Get ready to roar!!! And laugh and dance and live live live! #limitless #happynewyear link in my bio for the full video!

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Что известно о помолвке Джей Ло и Алекса Родригеса?

9 марта 2019 года во время совместного отпуска на Багамах, который они организовали, чтобы отметить двухлетнюю годовщину отношений. По словам Дженнифер Лопес, во время романтического путешествия пара отправилась на прогулку по пляжу на закате, чтобы потом поужинать вдвоем возле открытого огня. Родригес трижды репетировал предложение: "Я планировал это шесть месяцев. И репетировал три дня подряд, потому что мне хотелось, чтобы мероприятие было идеальным... Все получилось".

 
 
 
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3.9.19

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Алекс Родригес подарил кольцо от бренда Vivid Diamonds с гигантским бриллиантом. По оценкам экспертов, перстень выполнен из белого золота или платины, а размер бриллианта составляет не менее 12 каратов. Примерная цена такого изделия – 4,5 миллиона долларов.

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Свадьба, Дженнифер Лопес, Алекса Родригеса.
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