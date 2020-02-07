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В 76 лет ушла из жизни актриса Дайанн Торн

В 76 лет ушла из жизни актриса Дайанн Торн
19:35 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Известная актриса Дайанн Торн ушла из жизни 28 января в одном из хосписов Лас-Вегаса.

Американка Дайанн Торн навсегда вошла в историю мирового кинематографа ролью в фильме "Ильза, волчица СС", который принадлежит к жанру картин о сексуальной эксплуатации.

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, жизнь актрисы оборвалась 28 января на 77 году жизни. Причиной трагической смерти стала онкология, которую звезде не удалось побороть.

О потере рассказал ее 84-летний муж Говард Маурер, проживший в браке с Дайанн Торн последние 44 года. Музыкант был коллегой женщины в картине "Ильза, волчица СС", которая сделала ее знаменитой. Супруги годами руководили собственным бизнесом в Лас-Вегасе. Вместе они проводили свадебные церемонии: жена писала сценарии, а муж пел и играл фортепиано. Молодожены по всему миру стремились пойти под венец в сопровождении Говарда Маурера и Дайанн Торн.

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На протяжении своей актерской карьеры Дайанн Торн успела сыграть множество ролей. Ее последние съемки в хорроре "Дом запретных тайн" и "Дом колдуна" доказали мастерство звезды даже в весьма почтенном возрасте. Она сыграла в фильмах "Настоящие мужчины", "Шоу Мерва Гриффина", "Ария", "Пиноккио", "Кровавый шабаш", "Столкновение" и "Убийство официанток".

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Смерть, Альманах 2020, Дайанн Торн.
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