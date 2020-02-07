В 76 лет ушла из жизни актриса Дайанн Торн

Новости шоу бизнеса:Известная актриса Дайанн Торн ушла из жизни 28 января в одном из хосписов Лас-Вегаса.

Американка Дайанн Торн навсегда вошла в историю мирового кинематографа ролью в фильме "Ильза, волчица СС", который принадлежит к жанру картин о сексуальной эксплуатации.

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, жизнь актрисы оборвалась 28 января на 77 году жизни. Причиной трагической смерти стала онкология, которую звезде не удалось побороть.

О потере рассказал ее 84-летний муж Говард Маурер, проживший в браке с Дайанн Торн последние 44 года. Музыкант был коллегой женщины в картине "Ильза, волчица СС", которая сделала ее знаменитой. Супруги годами руководили собственным бизнесом в Лас-Вегасе. Вместе они проводили свадебные церемонии: жена писала сценарии, а муж пел и играл фортепиано. Молодожены по всему миру стремились пойти под венец в сопровождении Говарда Маурера и Дайанн Торн.

На протяжении своей актерской карьеры Дайанн Торн успела сыграть множество ролей. Ее последние съемки в хорроре "Дом запретных тайн" и "Дом колдуна" доказали мастерство звезды даже в весьма почтенном возрасте. Она сыграла в фильмах "Настоящие мужчины", "Шоу Мерва Гриффина", "Ария", "Пиноккио", "Кровавый шабаш", "Столкновение" и "Убийство официанток".