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Что не получилось? Дмитрий Дикусар рассказал, почему расстался с Ириной Билык

Что не получилось? Дмитрий Дикусар рассказал, почему расстался с Ириной Билык
09:18 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Украинский хореограф откровенно рассказал об отношениях с популярной артисткой.

В программе "Зірковий шлях" в рубрике "Кава з перцем" всплыли подробности романа Дмитрия Дикусара и Ирины Билык. О том, что было основой их отношений, и о причинах расставания с известной певицей, хореограф рассказал на канале "Украина".

Много лет назад роман Ирины Билык и Дмитрия Дикусара всколыхнул общественность, которая неустанно следила за ними в танцевальном шоу. Но их отношениям предшествовал скандал. Предыдущий партнер обвинил певицу в сексуальных домогательствах и ушел из проекта. На смену одному танцовщику пришел другой – молодой и амбициозный Дикусар. Отношения пару привели к свадьбе в Рио-де-Жанейро.

"Влюбленность, химия, сближение за счет проекта, общие проблемы, общие победы и цели. Сразу появился контакт. Она же очень комфортный собеседник и интересная женщина. Ирина в какой-то степени космическая", - вспоминает Дикусар.

Однако красивый роман со звездой продлился недолго.

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"Просто закончились у нас отношения. Знаете, когда свеча сгорает, она сгорает. Была химия, была страсть, свежие эмоции. Потом все куда-то пропало. Никто в этом не виноват", - объяснил Дмитрий Дикусар.

В прошлом году Дикусар снова вышел на паркет с новой партнершей, привлекательной актрисой Викторией Булитко. Паре сразу приписали роман в реальной жизни.

"Почему мне не любить Викторию Булитко как человека? Она прекрасна, и как женщина прекрасна. У нее есть отношения, молодой человек. И она об этом открыто говорит. Но людям это не мешает, потому что для людей, если кто-то в отношениях и имеет какие-то интриги, для них это есть нормой. Для меня сейчас это неприемлемо. Мне не нужны такие отношения. Поэтому ничего нет, кроме дружбы и глубокого уважения", - прокомментировал Дикусар.

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Знаменитости, Звезды, Хореограф, Ирина Билык, Дмитрий Дикусар, Украинский хореаграф.
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