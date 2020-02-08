Владимир Остапчук подарит деньги своему хейтеру (Фото)

Новости шоу бизнеса:Скандальный украинский телеведущий запустил на своей странице в Instagram необычный конкурс.

Телеведущий Владимир Остапчук продолжает провоцировать обсуждения вокруг скандала с его разводом. На этот раз шоумен решил подарить кругленькую сумму тому, кто выскажется о нем хуже всего.

Владимир Остапчук не прекращает создавать ажиотаж вокруг темы относительно своего развода с Еленой Войченко. Ведущий на своей инстаграм странице объявил о розыгрыше денежного приза.

Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, нужно только оставить оскорбительный комментарий под публикацией Остапчука.

"Хейт, ненависть, осуждение... Я больше не воспринимаю их как негативные эмоции. На самом деле, за каждым из ваших гневных сообщений в мой адрес я вижу желание помочь. Защитить и, возможно, даже сделать лучшим меня самого (как это ни странно)", – пишет Владимир.

Он признался, что принимает негатив со стороны хейтеров и благодарен им за все те слова, которые сказали ему.

"Моя благодарность вам должна быть не только на словах. Я хочу отдать кому-то из вас 5 тысяч гривен, которые заработал, продавав худи (и заплатив налог). Не волнуйтесь, все необходимые деньги я регулярно отправляю Елене укрпочтой (к сожалению, так требует законодательство)", – заявил ведущий.

Владимир сказал, что для того, чтобы стать участником розыгрыша, не нужно подписываться на него. Достаточно написать негативный комментарий под фото. Сегодня, 8 февраля, Остапчук назовет имя победителя.

"Спасибо, что делаете меня лучше и чище. Искренне вам, Остапчук", – закончил обращение к хейтерам Владимир.