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Владимир Остапчук подарит деньги своему хейтеру (Фото)

Владимир Остапчук подарит деньги своему хейтеру (Фото)
13:41 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Скандальный украинский телеведущий запустил на своей странице в Instagram необычный конкурс.

Телеведущий Владимир Остапчук продолжает провоцировать обсуждения вокруг скандала с его разводом. На этот раз шоумен решил подарить кругленькую сумму тому, кто выскажется о нем хуже всего.

Владимир Остапчук не прекращает создавать ажиотаж вокруг темы относительно своего развода с Еленой Войченко. Ведущий на своей инстаграм странице объявил о розыгрыше денежного приза.

Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, нужно только оставить оскорбительный комментарий под публикацией Остапчука.

"Хейт, ненависть, осуждение... Я больше не воспринимаю их как негативные эмоции. На самом деле, за каждым из ваших гневных сообщений в мой адрес я вижу желание помочь. Защитить и, возможно, даже сделать лучшим меня самого (как это ни странно)", – пишет Владимир.

 
 
 
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UPD РЕЗУЛЬТАТЫ РОЗЫГРЫША СРЕДИ ХЕЙТЕРОВ! Ненависть и осуждение... ⠀ Это то, чем прикрываются хейтеры, когда видят свои комплексы в других людях. Они указывают на ошибки и грязь других, боясь себе признаться что живут так же - а может и в разы хуже. Но мой эксперимент с розыгрышем 5000 грн показал: мы ненавидим всеми фибрами, но денег хотим. А - алчность. Вы уже определитесь - или ненавидите, или мои «грязные» деньги берите. Отдельный респект за адекватных людей. Вы есть и нас много. Цем

Допис, поширений Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk)

Он признался, что принимает негатив со стороны хейтеров и благодарен им за все те слова, которые сказали ему.

"Моя благодарность вам должна быть не только на словах. Я хочу отдать кому-то из вас 5 тысяч гривен, которые заработал, продавав худи (и заплатив налог). Не волнуйтесь, все необходимые деньги я регулярно отправляю Елене укрпочтой (к сожалению, так требует законодательство)", – заявил ведущий.

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Владимир сказал, что для того, чтобы стать участником розыгрыша, не нужно подписываться на него. Достаточно написать негативный комментарий под фото. Сегодня, 8 февраля, Остапчук назовет имя победителя.

"Спасибо, что делаете меня лучше и чище. Искренне вам, Остапчук", – закончил обращение к хейтерам Владимир.

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Знаменитости, Звезды, Телеведущий, Украинский телеведущий, Владимир Остапчук, Елена Войченко.
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