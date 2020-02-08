Еще даст фору молодым: 52-летняя Джулия Робертс покрасовалась стройной фигурой в Мексике (Фото)

Новости шоу бизнеса:Поклонники были сражены, увидев Джулию Робертс в мини-бикини, ведь выглядит актриса просто потрясающе.

Главная "красотка" Голливуда февральские дни проводит на одном из мексиканских курортов и на радость папарацци наслаждается плаванием в бассейне.

В 1990-х каждая девчонка мечтала "быть как Джулия Робертс". После выхода фильма "Красотка" актриса приобрела колоссальную популярность и мгновенно получила статус одной из самых красивых женщин Голливуда.

Очаровательная улыбка, пышные кудрявые волосы, длинные точеные ноги и, разумеется, уникальная харизма, которая улавливается даже через экран. Казалось бы, спустя 30 лет звезда Робертс могла померкнуть вместе с ее красотой, однако этого, к счастью, не случилось.

В свои 52 актриса выглядит очень ухоженно, подтянуто и при этом - абсолютно естественно.

В отличие от большинства коллег по цеху, Джулия не стремится "заколоть" все свои проблемы (то есть, морщинки) филлерами. Вместо этого она предпочитает здоровый сон, правильное питание и регулярные занятия спортом. Результат, как видно, не только налицо, но и на тело.

Последнюю неделю Джулия Робертс вместе с семьей проводит в мексиканском городе Пуэрто-Вальярта. Это курортное место на берегу бухты Баия-де-Бандерас славится своими пляжами и живописными видами. Папарацци заметили актрису на выходных, когда она вместе с 51-летним мужем Дэниэлом Модером и детьми плавала в бассейне. Снимки звезды в черном бикини мгновенно просочились в Сеть и заставили поклонников едва ли не ахнуть от изумления - ведь даже на непостановочных кадрах Робертс выглядит потрясающе.

Стройные ноги без намека на целлюлит, подтянутый пресс, узкая талия и подкачанные плечи - смотрится Джулия гораздо моложе своих лет. Кроме того, публике удалось рассмотреть татуировку актрисы на пояснице, там, где располагаются "ямочки Венеры". В одном из многочисленных интервью она рассказывала, что в разное время сделала себе несколько наколок, но не раскрывала подробностей. Известно лишь, что среди них есть инициалы супруга и всех детей.