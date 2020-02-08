В кожаном аутфите: беременная Сиара появилась на мероприятии в довольно необычном образе (Фото)

34-летняя Сиара посетила вечеринку Bulgari New York Fashion Week в Парке Дуггал в Нью-Йорке. Для этого мероприятия женщина выбрала очень эпатаж наряд.
На вечеринку в Нью-Йорке артистка приехала в черном кожаном аутфите. Ее образ состоял из жакета с очень широкими рукавами и мини-юбки.
Дополнила такой наряд босоножками на высоких каблуках. Акцент певица сделала на очках интересной формы, которые были украшены стразами. Волосы Сиара собрала в аккуратную прическу и сделала нюдовий маникюр.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Напомним, недавно звезда рассказала о своей третьей беременности, опубликовав фото в инстаграме. На фотографии, которую обнародовала знаменитость, она с немаленьким животиком позирует в ярком купальнике на вершине скалы.