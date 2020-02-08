В кожаном аутфите: беременная Сиара появилась на мероприятии в довольно необычном образе (Фото)

Новости шоу бизнеса:Певица впервые осуществила светский выход после того, как призналась, что ждет третьего ребенка.

34-летняя Сиара посетила вечеринку Bulgari New York Fashion Week в Парке Дуггал в Нью-Йорке. Для этого мероприятия женщина выбрала очень эпатаж наряд.

На вечеринку в Нью-Йорке артистка приехала в черном кожаном аутфите. Ее образ состоял из жакета с очень широкими рукавами и мини-юбки.

Дополнила такой наряд босоножками на высоких каблуках. Акцент певица сделала на очках интересной формы, которые были украшены стразами. Волосы Сиара собрала в аккуратную прическу и сделала нюдовий маникюр.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ciara (@ciara) 7 Фев 2020 в 4:19 PST

Напомним, недавно звезда рассказала о своей третьей беременности, опубликовав фото в инстаграме. На фотографии, которую обнародовала знаменитость, она с немаленьким животиком позирует в ярком купальнике на вершине скалы.