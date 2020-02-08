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Голливудскому композитору Джону Уильямсу исполнилось 88 лет (Фото, Видео)
Голливудскому композитору Джону Уильямсу исполнилось 88 лет

Голливудскому композитору Джону Уильямсу исполнилось 88 лет (Фото, Видео)

Смотрите фото (4)
Голливудскому композитору Джону Уильямсу исполнилось 88 лет (Фото, Видео)
17:58 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Телеграф EPA

Новости шоу бизнеса:Американский актер, композитор и дирижер Джон Уильямс сегодня, 8 февраля, празднует свой день рождения. По случаю этого праздника мы подготовили для вас биографию выдающегося музыканта.

Джон Уильямс родился в Нью-Йорке, в семье музыкантов Джонни и Эстер Уильямс. Кроме Уильямса, в семье есть еще двое детей – Дональд и Джерри. В 16 лет Джон вместе с родителями и братьями переехал в Лос-Анджелес. Там он учился в Старшей школе Северного Голливуда.

После школы музыкант продолжил обучение в Университете Калифорнии. Также посещал частные уроки у композитора Марио Кастельнуово-Тедеско.

После окончания учебы, Джон был дирижером оркестра, аранжировщиком, посещал курсы игры на фортепиано и работал джазовым пианистом в клубах. 13 лет он был дирижером Бостонского эстрадного оркестра.

Фото Twitter / @Ffarquhar1945

Первый опыт в кино

Дебют композитора в кинематографе состоялся в 1956 году. Тогда он написал музыку к фильму "Карусель". Уже в 1966 году он стал известным благодаря ленте "Как украсть миллион".

Фильмы, которые принесли известность музыканту

Композиции Джона Уильямса звучат всех частях серии "Индиана Джонс", восьми эпизодах "Звездных войн" и в первых трех частях фильма о "Гарри Поттер".

Также в его копилке есть фильмы "Один дома" и "Один дома 2", "Парк Юрского периода", "Список Шиндлера" и "Спасти рядового Райана".

Фото Twitter / @Ffarquhar1945

Личная жизнь

Первой женой Джона Уильямса была актриса Барабара Руик. У супругов Уильямса и Руик есть трое детей – Дженнифер, Марк и Джозеф. После смерти любимой, музыкант женился на Саманте Уинслоу, с которой состоит в браке до сих пор.

Фото Twitter / @Ffarquhar1945

В 76 лет ушла из жизни актриса Дайанн Торн

Награды

Джон Уильямс 46 раз номинировался и 5 раз становился лауреатом Оскара. Эту престижную кинопермию он получил за следующие картины: "Скрипач на крыше", "Челюсти", "Звездные войны: Эпизод 4 – Новая надежда", "Инопланетянин", "Список Шиндлера".

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День рождения, Биография, Композитор, 8 февраля, Джон Уильямс.
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