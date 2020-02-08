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Суббота, 08.02.2020
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Хью Джекман забавно отметил годовщину перемирия с Райаном Рейнольдсом (Фото, Видео)

Хью Джекман забавно отметил годовщину перемирия с Райаном Рейнольдсом (Фото, Видео)
19:35 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Год назад, 6 февраля 2019 года, случилось знаменательное событие: Хью Джекман и Райан Рейнольдс решили заключить перемирие, тем самым прервав бесконечный поток колкостей в адрес друг друга.

Символом наступившего мира стали рекламные ролики, которые каждый из актеров записал для компании своего визави.

Так, Джекман выступил в пользу Aviation Gin, лицом которой является Рейнольдс, тогда как сам Рейнольдс рассказал о Laughing Man Coffee Джекмана.

В честь годовщины экс-Росомаха выложил в соцсетях видео со съемок своего ролика.

 
 
 
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It’s our 1 year Truce-Aversary. Attention must be paid.

Публикация от Hugh Jackman (@thehughjackman)

На самом же деле Рейнольдс и Джекман - давние друзья, которые вот уже не один год изобретают все новые способы публично подколоть друг друга. Например, в 50-й день рождения Джекмана Рейнольдс опубликовал у себя в соцсетях кадр из "Дэдпула" с изображением мертвого Росомахи. В целом история "войны" между актерами насчитывает уже множество уморительных случаев, и даже перемирие не мешает Джекману и Рейнольдсу отпустить очередную шутку.

 
 
 
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Happy #BestFriendsDay to Jake Gyllenhaal! (Not pictured)

Публикация от Ryan Reynolds (@vancityreynolds)

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Что до дел профессиональных, то недавно Джекман закончил сниматься в фантастическом фильме "Воспоминание", который выйдет в свет до конца года. В то же время с Рейнольдсом в этом году выйдет сразу два фильма - "Главный герой" и "Телохранитель жены киллера". Оба проекта уже находятся на стадии постпродакшна.

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Хью Джекман, Райан Рейнольдс.
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