Ким Кардашьян опубликовала фото в откровенном наряде (Фото)

Светская львица Ким Кардашян не перестает демонстрировать свою изящную фигуру.
Знаменитая Ким Кардашян не теряет ни одного случая показать пышные формы и прелести своего тела.
Звезда не только позирует для рекламных кампаний, но и часто публикует домашние фотографии, которые поражают откровенностью. Очередной горячий снимок Ким распространила на своей официальной странице в инстаграме.
Кардашян в который раз похвасталась соблазнительной фигурой. Она обнародовала фото из гардеробной, где позирует вприсядку в гардеробной.
Одета светская львица в комплект нижнего белья синего цвета, который хорошо подчеркивает ее сексуальную фигуру. Волосы Ким собрала в косу. Макияж с черными стрелками сделал ее образ еще более привлекательным.