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Ким Кардашьян опубликовала фото в откровенном наряде (Фото)

Ким Кардашьян опубликовала фото в откровенном наряде (Фото)
07:57 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Представительница телесемейства регулярно публикует фото в нижнем белье и удивляет поклонников.

Светская львица Ким Кардашян не перестает демонстрировать свою изящную фигуру. 

Знаменитая Ким Кардашян не теряет ни одного случая показать пышные формы и прелести своего тела.

Звезда не только позирует для рекламных кампаний, но и часто публикует домашние фотографии, которые поражают откровенностью. Очередной горячий снимок Ким распространила на своей официальной странице в инстаграме. 

 
 
 
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Stretch Satin @skims is the perfect Valentines Gift! Also big @skims announcement coming tomorrow. You guys have been waiting for this!!!! So check my IG stories tomorrow!

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

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Кардашян в который раз похвасталась соблазнительной фигурой. Она обнародовала фото из гардеробной, где позирует вприсядку в гардеробной.

Одета светская львица в комплект нижнего белья синего цвета, который хорошо подчеркивает ее сексуальную фигуру. Волосы Ким собрала в косу. Макияж с черными стрелками сделал ее образ еще более привлекательным.

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Фигура, Тело, Нижнее белье, Знаменитости, Ким Кардашьян, Образ, Наряды, Свецкая львица, Гардероб Ким Кардашьян.
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