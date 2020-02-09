Слава Каминская прокомментировала роман с Павлом Вишняковым

Новости шоу бизнеса:Она опубликовала фото на своей странице в инстаграме, на котором позировала вместе с украинским актером Павлом Вишняковым.

Популярная украинская исполнительница, участница дуэта "Неангелы" Слава Каминская рассказала почему они с мужем расстались и, что она делала с актером Павлом Вишняковым на Бали.

Слава проводила зимний отпуск в Индонезии, на острове Бали.

О том, что они вместе делали и о разводе звезда рассказала в интервью "Светской жизни".

Славе и Павлу начали приписывать роман после того, как они делились совместными фотографиями с отдыха в социальных сетях. Однако знаменитость заверила, что на острове они с Павлом встретились случайно.

Я не знала, что Паша там отдыхает. Мы поехали в лес обезьян, потому что мои дети очень хотели их увидеть. Павлу представилась такая возможность таскать на шее моих детей. Лысый нянь, – говорит артистка.