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Слава Каминская прокомментировала роман с Павлом Вишняковым

Слава Каминская прокомментировала роман с Павлом Вишняковым
11:22 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Она опубликовала фото на своей странице в инстаграме, на котором позировала вместе с украинским актером Павлом Вишняковым.

Популярная украинская исполнительница, участница дуэта "Неангелы" Слава Каминская рассказала почему они с мужем расстались и, что она делала с актером Павлом Вишняковым на Бали.

Слава проводила зимний отпуск в Индонезии, на острове Бали. 

О том, что они вместе делали и о разводе звезда рассказала в интервью "Светской жизни". 

 
 
 
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Счастливые часов не замечают @babaslavka #вишняковПсих #УкогоШиреРот #голыеНоги И ПУСТЬ ВЕСЬ МИР ПОДОЖДЁТ.

Публикация от Вишняков Павел (@vishniakov_pavel_)

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Славе и Павлу начали приписывать роман после того, как они делились совместными фотографиями с отдыха в социальных сетях. Однако знаменитость заверила, что на острове они с Павлом встретились случайно.

Я не знала, что Паша там отдыхает. Мы поехали в лес обезьян, потому что мои дети очень хотели их увидеть. Павлу представилась такая возможность таскать на шее моих детей. Лысый нянь, – говорит артистка.

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Отдых, Знаменитости, Слава Каминская, Павел Вишняков.
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