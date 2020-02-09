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Тарас Тополя рассказал подробности о своей семье

Тарас Тополя рассказал подробности о своей семье
12:12 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:На днях Тарас Тополя стал крестным отцом у новорожденной дочери певицы Натальи Карпы, где и поговорил с Катей Осадчей.

Певец сказал как они с Наталкой Карпой породнились и почему его старший сын родился в США.

Тарас Тополя не часто делится личной жизнью. Он не является активным пользователем инстаграма, как большинство его коллег по сцене. Однако в интервью Кате Осадчей в программе "Светская жизнь" Тополь рассказал несколько интересных деталей.

Тарас признался, что его с певицей Alyosha старший сын родился в Америке. Также музыкант добавил, что в их семье общаются на двух языках – украинском и английском. Большая часть семьи музыканта живет в США, поэтому он часто бывает там. 

 
 
 
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На самому початку свого шляху кожна дівчинка уявляє своє майбутнє Чим займатиметься, коли виросте? Яким має бути кохання усього її життя? Обертаюся назад і бачу, що все склалося зовсім інакше. Але коли я дивлюся в очі цих хлопців, то розумію, що ніколи й не знала, чого слід хотіти. Що ж воно таке, це справжнє щастя. Знайте, по-справжньому твоє зустрічається зненацька, бере у свій полон і вже ніколи не відпускає Я настільки вдячна долі, що ви сталися в моєму житті, любі Зовсім скоро ви дізнаєтеся про нашу родину трохи більше. Але поки що це секрет #родина

Публикация от ALYOSHA (@alyoshasinger)

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Если кого-то из внуков везут в село, то мы внуков отвозим к бабушке в Нью-Йорк. У Романа американский паспорт, но он имеет прекрасное украинское образование. Если он захочет, то может полететь в Америку и получить американское образование. Это будет его выбор, – рассказывает лидер легендарной группы.

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Семья, Отношения, Знаменитости, Тарас Тополя.
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