Тарас Тополя рассказал подробности о своей семье

Новости шоу бизнеса:На днях Тарас Тополя стал крестным отцом у новорожденной дочери певицы Натальи Карпы, где и поговорил с Катей Осадчей.

Певец сказал как они с Наталкой Карпой породнились и почему его старший сын родился в США.

Тарас Тополя не часто делится личной жизнью. Он не является активным пользователем инстаграма, как большинство его коллег по сцене. Однако в интервью Кате Осадчей в программе "Светская жизнь" Тополь рассказал несколько интересных деталей.

Тарас признался, что его с певицей Alyosha старший сын родился в Америке. Также музыкант добавил, что в их семье общаются на двух языках – украинском и английском. Большая часть семьи музыканта живет в США, поэтому он часто бывает там.

Если кого-то из внуков везут в село, то мы внуков отвозим к бабушке в Нью-Йорк. У Романа американский паспорт, но он имеет прекрасное украинское образование. Если он захочет, то может полететь в Америку и получить американское образование. Это будет его выбор, – рассказывает лидер легендарной группы.