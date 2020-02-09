СМИ: Принц Гарри прошел курс семилетней терапии после смерти принцессы Дианы

Новости шоу бизнеса:Принц Гарри едва ли не впервые объяснил, что заставило его распространить резонансное заявление о сложении обязанностей перед Букингемским дворцом.

Герцоги Сассекские впервые после переезда в Канаду приняли участие в светском мероприятии. Принц Гарри и Меган Маркл посетили Майами, где в рамках инвестиционного саммита проходила конференция JPMorgan. Не миновала пара общения с журналистами.

Как сообщает Page Six со ссылкой на очевидцев, общий выход супругов состоялся в четверг, 6 февраля. Перед официальной частью вечера принц Гарри и Меган Маркел дали короткое интервью телеведущей Гэйл Кинг. Журналистка поинтересовалась, как герцоги Сассекские живут после выхода из королевской семьи. Меган подчеркнула, что чувствует себя прекрасно, поскольку у нее есть большая поддержка от мужа.

По словам герцога, он много лет приходил в себя после смерти своей матери – принцессы Дианы. После длительной терапии принц Гарри начал работать с организациями, которые заботятся о психическом здоровье британцев и ввел инициативу для помощи им. И именно автокатастрофа, в которой 31 августа 1997 года погибла Леди Ди, повлияла на решение принца Гарри отказаться от королевских привилегий и работы на монархию.

"Гарри говорил о психическом здоровье и о том, как проходил терапию в течение нескольких лет, чтобы попытаться преодолеть травму от потери своей матери, принцессы Дианы. Он рассказал, как детство повлияло на его взрослую жизнь. В своей речи принц коснулся "Мегзита" , сказав, что он и Меган решились на трудный шаг, но он не жалеет о нем, потому что хочет защитить свою семью. он не хочет, чтобы Меган и его сын Арчи прошли через то, что было в его детстве", – рассказал инсайдер таблоида.

Интересно, что на конференцию в Майами были приглашены известные миллиардеры. Поэтому в СМИ предполагают, что герцоги Сассекские получили немалую сумму за свой визит на мероприятие. Британский эксперт по брендингу Марк Борковски считает, что принц Гарри и Меган Маркл могли получить за один вечер не менее 500 тысяч долларов. Кроме этого, супругам компенсировали расходы на перелет на частном самолете.