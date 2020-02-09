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"Извини, мама": сын Синди Кроуфорд сделал новую татуировку

"Извини, мама": сын Синди Кроуфорд сделал новую татуировку
17:05 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Сын знаменитой модели Синди Кроуфорд удивил своих поклонников в сети.

20-летний Пресли Гербер решился сделать татуировку на лице, что выглядит очень вызывающе.

На официальной инстаграм странице парень показал, как проходил процесс нанесения рисунка и результат. Для тату на правой щеке Пресли Гербер выбрал слово Misunderstood, что в переводе означает "неправильно понят". Почему именно это потомок Синди Кроуфорд решил ежедневно демонстрировать публике, пока неизвестно.

Согласно сообщением, модель узнала о выходке сына из сети. Пресли Гербер публично обратился к ней со словами извинения. "Извини, мама", – сказал он в инстаграм-сторис. Кроме этого, Пресли охотно принял участие в импровизированной фотосессии тату-мастера из Нью-Йорка, прорекламировав так его работу.

 
 
 
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Thanks homie @jonboytattoo

Публикация от Presley Gerber (@presleygerber)

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Это далеко не единственная татуировка, которую до 20 лет сделал Пресли Гербер. На нем есть десятки рисунков, которые он не скрывает от поклонников. На новых фото сын Синди Кроуфорд охотно еще раз продемонстрировал их, надев свитшоты от Social Social Club, ярко-оранжевые спортивные штаны и оливковую шапку от скейт-бренда Stussy.

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Татуировка, Тату, Пресли Гербер, Сын Синди Кроуфорд.
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