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Мэттью Перри покоряет Instagram: первые посты актера

Мэттью Перри покоряет Instagram: первые посты актера
18:59 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:На аккаунт знаменитости уже подписались около 5 миллионов человек.

50-летний Мэттью Перри – один из немногих представителей Голливуда, который не афиширует личную жизнь. Актер отказывается от участия в светских мероприятиях и игнорирует приглашения на кинособытия. Поэтому его появление в сети изрядно удивило поклонников, ведь теперь люди смогут больше узнать о личной жизни Мэттью Перри.

"Что это, моя инстаграм-страница?" – с юмором написал актер. Уже 8 февраля Мэттью Перри поделился первой заметкой с поклонниками, которая вызвала немалый резонанс. Актер опубликовал кадры из сериала "Друзья", на которых его персонаж Чендлер от радости пританцовывает.

Вот, насколько я в восторге, что наконец-то присоединился к инстаграму. Итак, начинаем, – написал Мэттью.

 
 
 
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This is how thrilled I am to finally be on Instagram. So, here we go...

Публикация от Matthew Perry (@mattyperry4)

Вероятно, страница актера будет отличиться американским юмором. В следующем сообщении Мэттью Перри показал частный кадр, сделанный во время отдыха. На эксклюзивном фото, которого еще не было в сети, звезда сериала "Друзья" появился на фоне яркой лягушки с забавными большими глазами. К фотографии Мэттью Перри добавил: "Думаете, у меня есть с ней шанс?".

 
 
 
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Think I’ve got a shot with her?

Публикация от Matthew Perry (@mattyperry4)

Это развеселило не только поклонников Мэттью Перри, но и его коллег. Так, Лиза Кудроу публично прокомментировала создание инстаграм-страницы. "Наконец! Так! Не верю своим глазам! Добро пожаловать в инстаграм, Мэттью Перри. Друзья на всю жизнь", – написала исполнительница роли Фиби в сети. К сообщению она добавила архивный снимок с Мэттью Перри, сделанный после съемок сериала "Друзья". Кроме этого, Дженнифер Энистон с юмором написала: "Ты не мог еще подождать, Мэттью".

 
 
 
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Finally!!! Yay!! Can’t believe my eyes MY EYES Welcome to Instagram @mattyperry4 #friendsforlife

Публикация от Lisa Kudrow (@lisakudrow)

Мэттью Перри завел аккаунт в Instagram: у актера уже 2 млн подписчиков (Фото)

Интересно, что все актеры сериала "Друзья" после завершения съемок продолжают общаться. Мэттью Перри, Мэтт Леблан, Дэвид Швиммер, Кортни Кокс, Дженнифер Энистон и Лиза Кудроу охотно проводят совместные ланчи и поддерживают друг друга на кинопремиях. Также актеры устраивают закрытые вечеринки, эффектные кадры с которых охотно демонстрируют в сети.

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Instagram, Актер, Мэттью Перри.
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