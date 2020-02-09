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Кейт Миддлтон получила неофициальный титул от народа

Кейт Миддлтон получила неофициальный титул от народа
20:39 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Герцогиня Кембриджская все больше напоминает принцессу Диану.

Кейт Миддлтон пытается копировать стиль Леди Ди и с такой же благосклонностью относится к британцам во время каждого выхода, как и "народная принцесса". Это и вдохновило людей дать жене принца Уильяма неофициальный титул.

Как известно, Кейт Миддлтон часто сопровождает мужа на официальных мероприятиях и охотно и сама представляет монархию. Поэтому герцогиня Кембриджская является любимицей не только в королевской семье, но и во всей Великобритании. Люди с восторгом наблюдают за работой Кейт и с большой симпатией отзываются о ней. Поражает британцев и особая манера поведения герцогини Кембриджской: она с легкостью находит общий язык как с политиками или богачами, так и с простыми фермерами. Такой была и принцесса Диана.

Особое внимание Кейт Миддлтон уделяет детям. Представительница Букингемского дворца инициировала благотворительный проект "5 больших вопросов", который направлен на развитие детей в раннем возрасте. Звездная мамочка на практике знает, что такое уход за потомками, поэтому с удовольствием посетила садик Стоквэлл Гарденс, где пообщалась с маленькими британцами и их родителями. Уже после визита Кейт Миддлтон опубликовала фото и видеоотчет, который вдохновил людей на размышления. Британцы предложили дать герцогине неофициальный титул, как это было с принцессой Дианой. И если Леди Ди называли народной принцессой, то Кейт отныне будет детской принцессой.

Кейт Миддлтон продемонстрировала изысканный образ во время деловой поездки

Маленькие британцы и вправду поражены от встречи с Кейт Миддлтон, сравнивая ее с героинями мультфильмов Disney. И только 3-летний малыш усомнился в титуле жены принца Уильяма, отметив, что она "не похожа на Золушку". Курьезная ситуация, по данным западных СМИ, произошла во время визита герцогов Кембриджских в Королевский Национальный институт спасательных шлюпок Mumbles Lifeboat. 

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Кейт Миддлтон, Королевская семья, Титул, Герцогиня Кембриджская.
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