Кейт Миддлтон получила неофициальный титул от народа

Кейт Миддлтон пытается копировать стиль Леди Ди и с такой же благосклонностью относится к британцам во время каждого выхода, как и "народная принцесса". Это и вдохновило людей дать жене принца Уильяма неофициальный титул.
Как известно, Кейт Миддлтон часто сопровождает мужа на официальных мероприятиях и охотно и сама представляет монархию. Поэтому герцогиня Кембриджская является любимицей не только в королевской семье, но и во всей Великобритании. Люди с восторгом наблюдают за работой Кейт и с большой симпатией отзываются о ней. Поражает британцев и особая манера поведения герцогини Кембриджской: она с легкостью находит общий язык как с политиками или богачами, так и с простыми фермерами. Такой была и принцесса Диана.
Особое внимание Кейт Миддлтон уделяет детям. Представительница Букингемского дворца инициировала благотворительный проект "5 больших вопросов", который направлен на развитие детей в раннем возрасте. Звездная мамочка на практике знает, что такое уход за потомками, поэтому с удовольствием посетила садик Стоквэлл Гарденс, где пообщалась с маленькими британцами и их родителями. Уже после визита Кейт Миддлтон опубликовала фото и видеоотчет, который вдохновил людей на размышления. Британцы предложили дать герцогине неофициальный титул, как это было с принцессой Дианой. И если Леди Ди называли народной принцессой, то Кейт отныне будет детской принцессой.
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Yesterday morning, The Duchess of Cambridge joined LEYF Stockwell Gardens Nursery for breakfast. She discussed her landmark #5BigQuestions survey with parents, teachers and staff and learnt more about the amazing work the LEYF social enterprise is doing to help give children the best start in life. Through the 5 Big Questions, we want to kick start the biggest ever conversation on early childhood, and you can have your say by visiting www.5BigQuestions.org.uk.
Маленькие британцы и вправду поражены от встречи с Кейт Миддлтон, сравнивая ее с героинями мультфильмов Disney. И только 3-летний малыш усомнился в титуле жены принца Уильяма, отметив, что она "не похожа на Золушку". Курьезная ситуация, по данным западных СМИ, произошла во время визита герцогов Кембриджских в Королевский Национальный институт спасательных шлюпок Mumbles Lifeboat.