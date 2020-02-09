СМИ: Рэпер Дрейк был замечен с новой девушкой

Новости шоу бизнеса:Рэпера уже давно называют ловеласом за его громкие романы.

На днях канадский рэпер Дрейк дал откровенное интервью, в котором признался, что готов к новым отношениям. Но не прошло и недели, как артист совершил несколько публичных выходов с 23-летней моделью Имаан Хаммам.

Как сообщает The Daily Mail, слухи о звездном романе спровоцировал выход Дрейка и Имаан на вечеринке в Нью-Йорке. Мероприятие прошло 5 февраля в рамках американской Недели моды. Пара охотно вместе проводила время, общаясь с голливудскими коллегами. Дрейк обнимал Имаан Хаммам за талию, не скрывая своей симпатии к красавице.

После этого папарацци сфотографировали рэпера, когда он покидал квартиру модели в Нью-Йорке. Еще одним подтверждением тайного романа Дрейка стал его визит на вечеринку бренда Frame. Имаан сотрудничает с дизайнерами и представила их новинки на подиуме. А уже на вечеринке модель с Дрейком праздновала выход новой коллекции Frame.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Celebrating @imaanhammam #IMAANXFRAME Coming Monday 02.10.20 Публикация от FRAME (@frame) 8 Фев 2020 в 7:29 PST

Известно, что Имаан Хамман – нидерландская модель, которая имеет египетские и марокканские корни. В 23 года она сумела покорить мировые подиумы и заключить договора с известными брендами. Сейчас ни она, ни 33-летний Дрейк не комментируют слухи о романе и избегают публикаций совместных фото в сети.