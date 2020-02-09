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Забыл расчесать волосы: Джастин Бибер ужаснул поклонников (Фото)

Забыл расчесать волосы: Джастин Бибер ужаснул поклонников (Фото)
21:26 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Канадский певец Джастин Бибер шокировал сеть своим видом.

После того, как Джастин Бибер объявил о возвращении на сцену и анонсировал турне по американским городам, папарацци все чаще фотографируют артиста с его женой Хейли Болдуин. Звездная пара обычно поражает журналистов стилем и особой гармонией. Однако на днях в сеть попали фото, которые шокировали всех поклонников артиста.

Джастин и Хейли отправились на шопинг в Лос-Анджелесе. Для этого выхода роскошная модель выбрала монохромный образ, состоящий из черной дубленки, водолазки и кожаных брюк в стиле девяностых. К трендовой одежде Хейли Болдуин подобрала кеды и сделала обычную прическу.

В то же время Джастин Бибер шагал рядом с женой в серой майке, бежевой куртке и клетчатых розовых штанах, которые напоминали пижаму. Певец добавил нечистоплотности своему виду, заправив брюки в белые носки и надев сандалии от Adidas. Видимо, Джастин Бибер забыл взглянуть на себя в зеркало, ведь и его одежда, и прическа выглядели ужасно.

 
 
 
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@justinbieber and @haileybieber hold hands after a Saturday morning breakfast date ahead of his final SNL rehearsals. #JustinBieber #HaileyBieber Photos: Backgrid

Публикация от Just Jared (@justjared)

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Будьте наиболее нелогичными, – посоветовал Джастин Бибер после шквала критики.

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Джастин Бибер, Внешний вид, Певец.
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