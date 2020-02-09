Такая, какая есть: Lizzo поделилась пляжными снимками в купальнике

Новости шоу бизнеса:Звезда отправилась в солнечный Рио-де-Жанейро, откуда уже успела опубликовать фото.

31-летняя Lizzo с детства переживала проблемы с восприятием своих форм. Дети часто смеялись над артисткой, не стесняясь использовать бранные и оскорбительные слова. Поэтому, обретя мировую славу, Lizzo начала популяризировать бодипозитив и на собственном примере показывать, что женщина не должна стесняться своего тела. Поэтому артистка с легкостью примеряет сексуальные платья и демонстрирует формы в купальниках.

Отдых в Бразилии не стал исключением. Lizzo успела понежиться на пляже в красном купальнике, что охотно показала поклонникам в сети. Артистка не обращалась за помощью к Photoshop, поэтому все подписчики блога могут увидеть не только пышные формы звезды, но и целлюлит на ее ногах.

"Рулонная модель", – с юмором написала Lizzo к фотографиям в бикини.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Roll Model. Публикация от Lizzo (@lizzobeeating) 7 Фев 2020 в 9:59 PST

Кроме этого, Lizzo записала эротический ролик в своем гостиничном номере.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Don’t forget to wobble today Публикация от Lizzo (@lizzobeeating) 8 Фев 2020 в 12:17 PST

В купальнике артистка "сплясала" тверк грудью, чем взбудоражила сеть.