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Такая, какая есть: Lizzo поделилась пляжными снимками в купальнике

Такая, какая есть: Lizzo поделилась пляжными снимками в купальнике
21:53 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Звезда отправилась в солнечный Рио-де-Жанейро, откуда уже успела опубликовать фото.

31-летняя Lizzo с детства переживала проблемы с восприятием своих форм. Дети часто смеялись над артисткой, не стесняясь использовать бранные и оскорбительные слова. Поэтому, обретя мировую славу, Lizzo начала популяризировать бодипозитив и на собственном примере показывать, что женщина не должна стесняться своего тела. Поэтому артистка с легкостью примеряет сексуальные платья и демонстрирует формы в купальниках.

Отдых в Бразилии не стал исключением. Lizzo успела понежиться на пляже в красном купальнике, что охотно показала поклонникам в сети. Артистка не обращалась за помощью к Photoshop, поэтому все подписчики блога могут увидеть не только пышные формы звезды, но и целлюлит на ее ногах.

"Рулонная модель", – с юмором написала Lizzo к фотографиям в бикини.

 
 
 
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Roll Model.

Публикация от Lizzo (@lizzobeeating)

Кроме этого, Lizzo записала эротический ролик в своем гостиничном номере.

 
 
 
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Don’t forget to wobble today

Публикация от Lizzo (@lizzobeeating)

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В купальнике артистка "сплясала" тверк грудью, чем взбудоражила сеть.

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Отдых, Снимки, Певица, Lizzo.
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