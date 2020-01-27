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Понедельник, 27.01.2020
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В память о Коби Брайанте: Lizzo и Алиша Киз исполнили трогательные песни (Фото, Видео)

В память о Коби Брайанте: Lizzo и Алиша Киз исполнили трогательные песни (Фото, Видео)
20:13 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Скриншот

Новости культуры:Весь мир ошарашен от новостей о внезапной гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта и его 13-летней дочери Джианны.

Ведущая церемонии Алиша Киз решила начать грандиозное шоу с упоминания об авиакатастрофе, в которой погиб легендарный баскетболист Коби Брайант. Спортсмена она назвала культовым человеком в мировом шоу-бизнесе и героем.

Артистка посвятила ему фрагмент песни So Hard To Say Goodbye to Yesterday, которую исполнила акапельно с музыкантами из коллектива Boyz II Men.

"Мы все чувствуем невероятную грусть. Сегодня утром Лос-Анджелес, США и весь мир потеряли героя. Мы стоим с разбитым сердцем в доме, который построил Коби Брайант", – отметила Алиша Киз.

Кроме этого, пышнотелая певица Lizzo также не обошла вниманием трагедию. Свое выступление она посвятила погибшему баскетболисту, начав трек со слов: "Сегодняшний вечер для Коби! Я плачу, потому что любила тебя". Эмоциональная песня Lizzo тронула сотни коллег артистки, которые не сдерживали своего огорчения от потери.

Коби Брайант: яркая, но короткая жизнь легендарного баскетболиста (Фото)

Одновременно на здании Microsoft Theater, где и прошла церемония вручения Грэмми-2020, можно было увидеть изображение легендарного американского баскетболиста.

 По словам очевидцев, на протяжении всего вечера фото Коби Брайанта не исчезало из большого электронного экрана, а рядом со зданием символично поставили венок в память о погибшем спортсмене.

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Коби Брайант, Алиша Киз, Видео, Lizzo, Грэмми-2020.
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