В память о Коби Брайанте: Lizzo и Алиша Киз исполнили трогательные песни (Фото, Видео)

Новости культуры:Весь мир ошарашен от новостей о внезапной гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта и его 13-летней дочери Джианны.

Ведущая церемонии Алиша Киз решила начать грандиозное шоу с упоминания об авиакатастрофе, в которой погиб легендарный баскетболист Коби Брайант. Спортсмена она назвала культовым человеком в мировом шоу-бизнесе и героем.

Артистка посвятила ему фрагмент песни So Hard To Say Goodbye to Yesterday, которую исполнила акапельно с музыкантами из коллектива Boyz II Men.

"Мы все чувствуем невероятную грусть. Сегодня утром Лос-Анджелес, США и весь мир потеряли героя. Мы стоим с разбитым сердцем в доме, который построил Коби Брайант", – отметила Алиша Киз.

Кроме этого, пышнотелая певица Lizzo также не обошла вниманием трагедию. Свое выступление она посвятила погибшему баскетболисту, начав трек со слов: "Сегодняшний вечер для Коби! Я плачу, потому что любила тебя". Эмоциональная песня Lizzo тронула сотни коллег артистки, которые не сдерживали своего огорчения от потери.

"Tonight is for Kobe." @Lizzo kicks off the #Grammys with a tribute to Kobe Bryant https://t.co/norpH2WJuw pic.twitter.com/iPyBPLmrJ9 — The Hollywood Reporter (@THR) January 27, 2020

Одновременно на здании Microsoft Theater, где и прошла церемония вручения Грэмми-2020, можно было увидеть изображение легендарного американского баскетболиста.

The flags outside the Staples Center have been lowered to half mast to honor Kobe Bryant. A crowd numbering around 200 has already gathered. pic.twitter.com/Au3Q2Hrd35 — Joe Otterson (@JoeOtterson) January 26, 2020

По словам очевидцев, на протяжении всего вечера фото Коби Брайанта не исчезало из большого электронного экрана, а рядом со зданием символично поставили венок в память о погибшем спортсмене.