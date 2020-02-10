Эпатажный Билли Портер прибыл на Оскар 2020 (Фото)

Новости шоу бизнеса:Портер одним из первых прибыл на красную дорожку премии Оскар-2020.

50-летний артист американского бродвейского театра в последние годы эпатирует на красных дорожках самых лучших церемоний мира.

На красную дорожку 92-й церемонии награждения Оскар, которая традиционно состоится в кинотеатре "Долби" в Лос-Анджелесе, Билли Портер прибыл в сияющем образе. Для светского выхода он выбрал женский образ золотой птицы – золотые доспехи в форме перьев служили верхом "лука", а низ наряда имел форму пышной оранжевой юбки с изображениями стрел и птиц.

В качестве обуви Билли Портер выбрал массивные босоножки на шнуровках бронзового оттенка. Дополнили образ актера нежные золотые браслеты.

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