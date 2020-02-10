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Оскар 2020: Спайк Ли почтил погибшего Коби Брайанта (Фото)

Оскар 2020: Спайк Ли почтил погибшего Коби Брайанта (Фото)
01:57 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Спайк Ли появился на событии в символическом образе.

Американский кинорежиссер, который в 2019 году достиг грандиозного успеха благодаря своей киноленте "Черный куклуксклановец", прибыл на красную дорожку Оскара-2020.

62-летний кинорежиссер появился на Оскаре-2020 вместе со своей женой – продюсером Тоней Льюис Ли. Для совместного выхода женщина выбрала лаконичное белое платье в пол с серебристо-голубыми сережками, в то время как ее муж приятно поразил всех присутствующих.

На Спайке Ли был классический костюм фиолетового цвета с желтой окантовкой и кепи в тон к образу. Впрочем, четко очерченные цифры на лацканах режиссерах привлекли внимание всех – цифры "2" и "4" символизировали порядковый номер погибшего в авиакатастрофе баскетболиста Коби Брайанта. Для красной дорожки Спайк Ли также выбрал оранжево-зеленые кроссовки Nike, фирму которых носил Коби Брайант как для матчей, так и для повседневности.

Следите за текстовой онлайн-трансляцией церемонии на нашем сайте ТЕЛЕГРАФ.

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Коби Брайант, Спайк Ли, Оскар 2020.
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