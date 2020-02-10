Игорь Кондратюк прокомментировал фурор Марины Круть

Новости шоу бизнеса:Украинский продюсер объяснил, что девушка выбрала для Нацотбора Евровидения-2020 удачную композицию.

В Украине состоялся первый полуфинал Национального отбора Евровидения-2020. По результатам голосования зрителей и судей, в следующий этап шоу прошли Jerry Heil, KRUTЬ и Gо-A.

Ее трек с названием "99" является весьма оригинальным, поскольку сочетает не только вокал артистки, но и игру на бандуре. И если судей поразил талант Марины Круть, то вот зрителей, по словам Игоря Кондратюка, могла покорить жизненная история вокалистки.

"У Марины Круть красивая, оригинальная музыка. Она сама очень приятная девушка... Она нравится зрителям. Ее песня выделяется легкостью, но в ней еще нет "крючка", о котором говорила и Тина. Почему проголосовали зрители? Думаю, 30 процентов – из-за рассказов о том, что ее мама на последние деньги купила дочери бандуру. У нас любят такие сердобольные и искренние истории", - рассказал Игорь Кондратюк.

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Как известно, Марина Круть стала фавориткой Нацотбора. До 8 февраля никто не прогнозировал такого успеха девушке, а главной претенденткой на победу называли популярную певицу Jerry Heil. Игорь Кондратюк пояснил, что у артистки слабая песня Vegan.

Для Европы у Яны была хитовая тема – веганство, но музыкально она ее не дотянула. Да и с вокалом слабовато. Но, тем не менее, певица выступила удачно, попав в тройку финалистов. Посмотрим, как сгруппируются ее фанаты ближе к финалу и смогут ли вывести в победительницы, – отметил Игорь Кондратюк.

Сейчас свой триумф уже прокомментировала Марина Круть. Соответствующее сообщение она разместила на официальной инстаграм-странице. Артистка назвала себя "черной лошадкой", которой никто не предсказывал успеха, однако именно ее трек "99" сумел покорить украинцев.

Я была черной лошадкой, на которую никто не ставил и в которую никто не верил. До последнего. С другой стороны, у меня был мощный суппорт – от вас, люди, которых знаю и нет. Вся моя команда, которая разгоняла пыль сомнения и всегда стояла за спиной. Впереди у нас прыжок выше головы, – поделилась Марина Круть.

После триумфального выступления на Нацотборе Евровидения-2020 артистка планирует улучшить свой вокал. В течение 2 недель Марина Круть вдохновенно будет работать, чтобы в финале шоу показать мощное выступление. Последний эфир отбора пройдет 22 февраля.