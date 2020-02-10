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Мелания Трамп поразила роскошным нарядом (Фото)

Мелания Трамп поразила роскошным нарядом (Фото)
15:33 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:На бал Мелания Трамп пришла в потрясающем платье черного цвета от ее любимого дизайнерского бренда Carolina Herrera.

Первая леди США не прекращает поражать своих поклонников. Пока в Голливуде отмечали церемонию награждения премиями Оскар-2020, Мелания Трамп организовала в Белом доме балл губернаторов.

По традиции, политиков пригласили в Восточный зал резиденции. Там по поручению Мелании Трамп установили круглые столы и украсили их живыми цветами и элитной посудой. На прием пришли все американские губернаторы с женами, которые приняли участие в праздничном ужине и танцах.

"Это был прекрасный вечер в Белом доме с губернаторами нашей страны и их избранниками", – написала Мелания Трамп в серии снимков. 

 
 
 
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A beautiful evening at the @WhiteHouse with our nation's Governors @governors_nga and their spouses! #GovernorsBall2020

Публикация от First Lady Melania Trump (@flotus)

 

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Наряд первой леди был приталенным, поэтому все политики могли полюбоваться стройной фигурой знаменитой модницы. Кроме этого, в зоне декольте платье было с металлическим декором, что выглядело очень стильно на кадрах.

Не экспериментировала Мелания Трамп и с имиджем. Она выбрала любимую укладку волос и макияж smoky eyes.

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Знаменитости, Стиль, Наряд, Первая леди США, Обряд, Мелания Трамп.
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