В последний раз: герцоги Сассекские наведаются в Лондон с официальным визитом

Новости шоу бизнеса:Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз выполнят королевские обязанности по просьбе Елизаветы II.

Сейчас Маган Маркл и принц Гарри наконец могут насладиться частной жизнью не под прицелами папарацци. Несмотря на то, что интерес общественности к паре только усилился после их отказа от звания старших членов королевского семейства Меган Маркл и принц Гарри официально объявили о намерении выйти из королевской семьи , сейчас герцоги в Канаде не утруждают себя официальными приемами и публичными выходами.

Однако на пути их размеренной жизни стала личная просьба королевы Елизаветы II. Как сообщает издание The Sunday Times, супруги появятся в Лондоне уже 9 марта 2020 года.

Вместе с другими представителями британских монархов Меган и Гарри посетят ежегодную праздничную службу по случаю Дня Содружества. В этот день представители 53 стран-членов соберутся в Вестминстерском аббатстве на церемонию, которая продлится около часа.

Как уверяют инсайдеры, вместе с родителями в Британию прилетит их 9-месячный сын Арчи. Стоит отметить, что в прошлом году Меган Маркл находилась на последних сроках беременности во время официального мероприятия и готовилась к родам. Судя по всему, этот визит герцогов Сассекских поставит окончательную точку в их королевских обязанностях.