"Это того стоило": Кайли Дженнер поразила нарядом на вечеринке Vanity Fair

Новости шоу бизнеса:Кайли Дженнер ошеломила публику на Vanity Fair, однако в течение вечера страдала от собственного роскошного, но дискомфортного платья.

С каждым годом мировым знаменитостям все сложнее поразить требовательное фэшн-сообщество. Каждый их публичный выход под угрозой критики хейтеров. Однако самая престижная кинопремия сезона наград Оскар-2020 требует тщательной подготовки и добросовестной работы стилистов. Порой, ради красоты звездам приходится жертвовать личным комфортом.

Не стала исключением и 22-летняя Кайли Дженнер, которая сверкала перед вспышками камер на ежегодной вечеринке Vanity Fair. Для светского мероприятия девушка выбрала не самый эффектный наряд.

На ней было облегающее платье от британского дома высокой моды Ralph & Russo, расшитое камнями. Наряд позволил модели обнажить плечи, а ее соблазнительное декольте украсила черная фатиновая "волна".

Посмотреть эту публикацию в Instagram couldn’t really sit in this but it was worth it Публикация от Kylie (@kyliejenner) 9 Фев 2020 в 11:20 PST

Однако такой безупречный аутфит принес немало хлопот Кайли в течение всего вечера. Как оказалось, платье прекрасно подходило для статических позирований, однако существенно ограничило движения миллиардерши за пределами красной дорожки. Как призналась сама Кайли, она даже не могла сидеть в авто.

Я не могла сесть, но это того стоило, – подписала снимки модель.