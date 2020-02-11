Певицу Камалию ограбили в Киеве: все подробности

Коварные намерения преступников не обходят стороной даже состоятельных и знаменитых. Очередной звездной жертвой на территории украинского шоу-бизнеса стала певица Камалия.
Как призналась исполнительница в социальных сетях, у нее украли телефон в одном из торговых центров столицы.Камалия отметила, что очередное фото с полицейскими появилось на просторах интернета не под давлением трендов, а из-за кражи ее личных вещей.
Вместе с дочерьми Арабеллой и Мирабеллой и мамой вчера, 10 февраля, звезда посетила один из торговых центров Киева. Как отметила Камалия, кража произошла в магазине детских игрушек. Как удалось установить по камерам наблюдения, женщина ромской национальности вытащила из кармана исполнительницы телефон iPhone Pro Max, цена которого стартует минимум от 35 тысяч гривен.
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Сейчас очень модно фотографироваться с нашей полицией, но вчера мы фотографировались не для модного селфи в соц. сетях. Полицейские протоколировали рассказ о том, как цыганка с точностью хирурга вытащила мой iPhone Pro Max из кармана(я узнала об этом позже, когда смотрела кадры камеры видеонаблюдения). Это случилось в @bi.ua в @ocean.plaza . Я сомневаюсь, что когда-нибудь снова увижу свой телефон(( IPhone заблокирован и находится во всемирном списке потерянных телефонов. Очень грустно за фотографии и информацию, которую я еще не успела сохранить в облаке. Будьте осторожны в Ocean Plaza. Говорят, что это не первый случай в этом торговом центре. Может и вам есть что рассказать?
Я сомневаюсь, что когда-нибудь снова увижу свой телефон. IPhone заблокирован и находится во всемирном списке утраченных телефонов. Очень грустно из-за фотографий и информации, которую я еще не успела сохранить на облаке, – написала знаменитость.
Напомним, что это не першиий случай, когда семья Камалии страдает от воров. В мае прошлого года во время поездки на круизном лайнере знаменитые супруги стали жертвами ограбления в Италии Певица Камалия стала жертвой ограбления в Италии: детали . По прибытии в Рим у Камалии украли рюкзак, в котором были все документы. Произошло это в аэропорту, поэтому попасть на лайнер певице и ее семье не удалось. Помогли певице получить документы украинские дипломаты в Италии. В посольстве Камалии выдали экстренный паспорт всего за 30 минут для того, чтобы она могла вернуться в Киев.