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Влад Яма поразил своих поклонников сменой имиджа (Фото)
Влад Яма поразил своих поклонников сменой имиджа (Фото)

Влад Яма поразил своих поклонников сменой имиджа (Фото)

Влад Яма поразил своих поклонников сменой имиджа (Фото)
15:31 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Влад решил поэкспериментировать с внешностью и кардинально сменить имидж.

Популярный украинский хореограф и судья телепроекта "Танцы со звездами" Влад Яма поразил поклонников новой фотографией. 

Звезды часто любят щеголять сменой образов. Таким образом они создают ажиотаж вокруг своей личности, их фото активно обсуждают в сети. Популярной платформой для демонстрации нового стиля является социальная сеть "Инстаграм". Как известно, именно там любимцы миллионов делятся всем, что происходит в их жизни. Влад Яма не является исключением.

Результатом перевоплощения танцовщик поделился на своей странице. Он сбрил бороду и оставил только усы. На фото он позирует вместе с женой Лилианой. 

 
 
 
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Ваще не страшно!.. Ну по крайней мере @liliya_yama

Публикация от VLAD YAMA (@vladyama_official)

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Влад одет в серую полосатую футболку, а его возлюбленная – в нежно-розовый свитер. Лилиана сделала макияж с акцентом на глазах. Пара удивленно смотрит в объектив камеры.

"Вообще не страшно", – прокомментировал фотографию хореограф.

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Знаменитости, Хореограф, Имидж, Влад Яма.
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