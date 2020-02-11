Влад Яма поразил своих поклонников сменой имиджа (Фото)

Новости шоу бизнеса:Влад решил поэкспериментировать с внешностью и кардинально сменить имидж.

Популярный украинский хореограф и судья телепроекта "Танцы со звездами" Влад Яма поразил поклонников новой фотографией.

Звезды часто любят щеголять сменой образов. Таким образом они создают ажиотаж вокруг своей личности, их фото активно обсуждают в сети. Популярной платформой для демонстрации нового стиля является социальная сеть "Инстаграм". Как известно, именно там любимцы миллионов делятся всем, что происходит в их жизни. Влад Яма не является исключением.

Результатом перевоплощения танцовщик поделился на своей странице. Он сбрил бороду и оставил только усы. На фото он позирует вместе с женой Лилианой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Ваще не страшно!.. Ну по крайней мере @liliya_yama Публикация от VLAD YAMA (@vladyama_official) 10 Фев 2020 в 7:39 PST

Влад одет в серую полосатую футболку, а его возлюбленная – в нежно-розовый свитер. Лилиана сделала макияж с акцентом на глазах. Пара удивленно смотрит в объектив камеры.

"Вообще не страшно", – прокомментировал фотографию хореограф.