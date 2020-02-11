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Впервые с 2011 года: герцоги Кембриджские вышли в свет вместе с принцем Чарльзом и Камиллой

Впервые с 2011 года: герцоги Кембриджские вышли в свет вместе с принцем Чарльзом и Камиллой
18:19 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе с принцем Чарльзом и герцогиней Корнуольской посетили Медицинский реабилитационный центр обороны в Лафборо.

Сначала монаршей семье провели экскурсию по заведению, где они встретились с пациентами, которые проходят реабилитационные занятия в тренажерном зале. Также принцы посетят семинар по протезированию.

Центр работает с октября 2018 года. Учреждение обеспечивает реабилитационное лечение военнослужащих, пострадавших во время боевых действий, неврологических или других травм и болезней.

Кейт Миддлтон для такого выхода выбрала темно-синий костюм в стиле милитари от Alexander McQueen. Он состоял из жакета и юбки. Такой наряд герцогиня соединила с сапогами темно-синего цвета. Ее украшали аккуратные серьги и колечко. Красивая укладка и макияж с акцентом на глаза гармонично сочетались с ее образом.

Кейт Миддлтон продемонстрировала изысканный образ во время деловой поездки

Герцогиня Камилла была одета в зеленое пальто с брошью и бежевой блузкой и черные брюки. Дополнила этот наряд сапогами, шляпой и перчатками черного цвета. Среди аксессуаров добавила серую сумку. Макияж Камиллы был с акцентом на глаза.

Наряды принцев были такими же чрезвычайно изысканными, как и их спутниц.

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Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Стиль, Образ, Королевская семья, Принц Чарльз, Камилла, Герцоги Кембриджские.
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